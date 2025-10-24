Cei peste 200 de turiști sunt, care au fost blocați de mai bine de 13 ore pe Aeroportul din Hurghada, Egipt, au ajuns acasă, la Sibiu.

Zborul programat inițial să decoleze spre Aeroportul Sibiu la ora 11:35 a fost amânat de mai multe ori, ultima estimare de plecare fiind la ora 22:20. Pasagerii au fost evacuați din hotelurile lor încă de la ora 07:00 dimineața, dar au rămas ore întregi pe aeroport fără explicații clare sau asistență adecvată. După ore lungi de așteptări în aeroport, turiștii au ajuns la Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

„Am așteptat foarte mult. Am ajuns la aeroport în jurul orei 9 dimineața și am plecat abia la ora 22:20. Aeronava s-a defectat. Într-un final, am reușit să plecăm spre destinație și apoi să ne întoarcem acasă, după o așteptare foarte lungă și un drum extrem de obositor”, a spus unul dintre pasageri.

Reamintim că turiștii care trebuiau să plece joi din Sibiu spre Hurghada au fost anunțați încă de miercuri că zborul lor a fost anulat și că vor fi transportați cu autocarul la București. Situația s-a complicat după ce zborul din Brașov spre Egipt a fost, de fapt, cel anulat, iar turiștii de acolo au fost redirecționați la Sibiu, în timp ce pasagerii din Sibiu au fost trimiși la București. După câteva zile de vacanță, la momentul plecării, turiștii au fost scoși din hotel dis-de-dimineață și au așteptat ore întregi în aeroport, primind doar o sticlă de apă, un suc și o felie de pizza. Potrivit acestora, peste 200 de persoane au fost afectate, așteptând mai bine de 13 ore pentru îmbarcare.

Citește și: Concediu cu final de coșmar pentru zeci de sibieni blocați pe aeroportul din Hurghada