Spitalul CFR Sibiu a fost recunoscut pentru efortul său constant și profesionalism în cadrul galei Romanian Healthcare Awards, unde a primit Diploma de excelență. Distincția reprezintă o confirmare a angajamentului instituției de a pune pacientul în centrul tuturor serviciilor medicale.

„Mai avem mult până departe, dar obținerea Diplomei de Excelență este o confirmare că suntem pe drumul cel bun. Ne reafirmăm angajamentul de a îmbunătăți continuu serviciile medicale”, a transmis Ștefania Șerban, într-o postare recentă.

Colega Daniela Meițescu a reprezentat echipa Spitalului CFR Sibiu în cadrul galei, reflectând valorile și profesionalismul instituției.

Premiul vine ca o recunoaștere a efortului continuu depus de personalul medical și a dorinței de a oferi servicii de calitate pacienților.

