Municipalitatea intenționează să repare din temelii strada Rahovei din Sibiu. Lucrările se ridică la peste 44,6 milioane de lei. Consilierii locali urmează să aprobe indicatorii tehnico-economici în ședința ordinară de la finalul lunii octombrie.

Ca urmare a dezvoltării municipiului Sibiu și a industrializării puternice, populația urbană a crescut, iar drumurile sunt supraaglomerate. Fiindcă traficul auto s-a intensificat, strada Rahovei s-a degradat accentuat. Municipalitatea vrea să modernizeze această arteră, astfel că, în ședința ordinară a Consiliului Local de la finalul acestei luni, se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției. Valoarea lucrărilor se ridică la 44.675.105,25 lei cu TVA, din care 33.250.852,14 lei cu TVA sunt destinați pentru Construcții + Montaj.

Reparații capitale pe strada Rahovei

Strada Rahovei, în lungime de 1.664 metri, face legătura între Calea Cisnădiei și Bulevardul Mihai Viteazul. Ea va fi modernizată din temelii. „Realizarea investiției va asigura creșterea standardului de viață al populației prin realizarea unei infrastructuri adecvate pe toată lungimea străzii ce va asigura creșterea standardului de viață al populației, crearea unui mediu curat, plăcut, ce va deservi și populația riverană și ce tranzitează zona. Se vor realiza lucrări de modernizare carosabil, trotuare, accese la proprietăți, colectarea și evacuarea apelor pluviale, se va realiza un sistem de iluminat public eco-eficient cu tehnologie LED și sistem de telegestiune, canalizație metropolitană, devieri, protejări, extinderi de rețele edilitare impuse prin avize de operatorii acestora, amenajare spații verzi”, se arată în proiectul de hotărâre.

Primăria precizează că își dorește ca, prin reabilitarea acestei străzi, să satisfacă dorințele cetățenilor referitoare la desfășurarea traficului rutier și pietonal în condiții de siguranță, precum și să crească capacitatea de preluare a traficului.

Bandă pentru autobuz și un gard verde pentru separarea traficului auto de cel pietonal

Strada Rahovei va fi modernizată pe porțiunea dintre strada Gheorghe Dima și bulevardul General Vasile Milea. Pe sectorul situat între strada Gheorghe Dima și strada Plugarilor, se vor amenaja două benzi de circulație cu sens unic, din care una dedicată pentru autobuze. Între strada Plugarilor și strada Oștirii se vor amenaja câte o bandă de circulație pe fiecare sens și una pentru autobuze în sensul spre strada Oștirii. Între strada Oștirii și b-dul Mihai Viteazu se vor amenaja 3 benzi de circulație, din care două în sensul spre Mihai Viteazu. Între b-dul Mihai Viteazu și b-dul Vasile Milea se vor amenaja câte două benzi de circulație pe fiecare sens din care câte una pe fiecare sens va fi dedicată pentru autobuze.

În cadrul aceluiași proiect se vor realiza trotuarele pe ambele părți ale străzii, adiacent părții carosabile sau limitelor de proprietate și se vor amenaja piste de biciclete pe ambele părți ale străzii cu o lățime minimă de 1,00 metri. Trotuarele și pistele vor fi încadrate de borduri prefabricate de 10×15 cm și cu borduri de 20×25 cm înspre carosabil. De asemenea, municipalitatea propune revitalizarea zonei prin realizarea unor benzi continue de vegetație, în lungul străzii, care să separe circulația auto de circulația pietonală/velo. Se vor plata în cadrul acestor benzi verzi specii de vegetație de diferite dimensiuni. În cadrul acestui proces va fi nevoie să fie defrișați 12 arbori maturi, care împiedică implementarea proiectului. În schimb, se vor plata 258 de exemplare din 3 specii diferite. De asemenea, se vor planta și alte elemente vegetale, precum arbuști decorativi.

În intersecții, unde se vor amenaja treceri de pietoni și în zona acceselor, bordura prefabricată va fi coborâtă la nivelul părții carosabile astfel încât să se realizeze o rampă de acces de pe stradă pe trotuar pentru a asigura accesul persoanelor cu dizabilități în condiții optime.

În ceea ce privește locurile de parcare, municipalitatea propune realizarea a 55 de spații, paralele sau perpendiculare cu axul drumului, între strada Plugarilor și bulevardul Mihai Viteazu. În plus, între Mihai Viteaz și Vasile Milea vor fi amenajate alte 95 de locuri de parcare.

Străzile laterale se vor reamenaja și ele pe o lungime de 10,00 metri având lățimea corespunzătoare racordărilor cu strada intersectată, cu același sistem rutier ca pe strada propusă modernizării. Toate marcajele rutiere se vor realiza cu vopsea bicomponentă și vor avea în compoziție și microbile reflectorizante.

Sistem de iluminat modern, intervenții la canalizare

Pe lângă lucrările menționate, se propune și crearea unui sistem de canalizare pluvială eficient pentru colectarea apelor pluviale de pe suprafața carosabilă prin intermediul gurilor de scurgere.

De asemenea, modernizarea sistemului de iluminat se va realiza prin montarea unui sistem performant ce utilizează aparate cu surse LED pentru reducerea consumului de energie. Se vor demonta rețelele aeriene de iluminat existente în zonă și se vor monta 106 stâlpi metalici octogonali din oțel zincat termic, cu o înălțime de 9 metri.

În cadrul proiectului se vor monta și 8 semafoare pentru bicicliști, amplasate în dreptul trecerilor de pietoni, pe aceiași stâlpi existenți pe care sunt deja montate semafoarele pentru autovehicule. Aceste semafoare au rolul de a dirija și securiza traficul, sincronizat cu fluxul rutier și pietonal, în zonele de traversare comună.

Rețelele de telecomunicații vor fi relocate în subteran.