transmixt renunță la mai multe curse din județ. se modifică programul pe alte trasee

Societatea Transmixt SA, care efectuează curse pe raza județului Sibiu, în baza unui contract încheiat cu Consiliul Județean, vrea să modifice programele de circulație pe unele trasee, să suspende prestarea serviciilor de transport pe cele care sunt efectuate în cadrul ADI Transport Metropolitan de către Tursib și să modifice stațiile de pe ruta Sibiu – Marpod. Consilierii județeni vor aproba aceste modificări în ședința ordinară de la finalul lunii octombrie.

Transmixt efectuează curse județene pe lotul nr. 1 (traseele județene 001 Sibiu – Cristian, 003 Sibiu – Orlat – Gura Râului, 004 Sibiu – Orlat, 005 Sibiu – Rod – Jina și 006 Sibiu – Poplaca), pe lotul nr. 3 (traseele județene 008 Sibiu – Cașolț – Nou, 009 Sibiu – Daia – Vurpăr, 010 Sibiu – Alțîna – Ghijasa de Sus și 011 Sibiu – Marpod – Agnita) și pe lotul nr. 7 (traseele județene 026 Sibiu – Loamneș, 027 Sibiu – Mândra – Păuca și 028 Sibiu – Ocna Sibiului – Topârcea).

Transmixt SA solicită Consiliului Județean să aprobe modificarea programului de circulație pe 5 trasee de autobuz. „Facem această solicitare motivat de faptul că, de la data atribuirii contractului și până în prezent, s-au produs schimbări generate de necesitățile de deplasare a populației provocate de schimbările avute în programul de lucru a unor societăți comerciale, instituții de învățământ sau alt tip, de acoperire a unor zone care nu au fost cuprinse în programul de transport inițial, dar care au fost solicitate de către cetățenii din zonele respective (traseul 011)”, se arată în cererea adresată de operator Consiliului Județean.

Programul de circulație ar urma să fie modificat pe următoarele trasee și poate fi consultat detaliat AICI:

003 Sibiu – Orlat – Gura Râului 004 Sibiu – Orlat 005 Sibiu – Rod – Jina 009 Sibiu – Daia – Vurpăr 011 Sibiu – Agnita

Operatorul de transport arată că, de când a fost introdus transport metropolitan, operat de Tursib, pe rutele menționate a scăzut fluxul călătorilor. „Pentru grupa de trasee nr. 1 (003, 004 și 005) s-a înregistrat o scădere de 40% în comparație cu luna mai 2025, iar pentru grupa de trasee nr. 3 (009 și 011) s-a înregistrat o scădere de 42%”, se arată în cerere. De altfel, Transmixt menționează că în multe cazuri autocarul este ocupat doar în proporție de 10%, însă costurile de exploatare, taxele și impozitele sunt „cu mult peste posiblitatea de a le susține”.

Transmixt menționează că nu va mai opera curse pe traseele județene 001 Sibiu – Cristian, 006 Sibiu – Poplaca, 008 Sibiu – Cașolț – Nou și 026 Sibiu – Loamneș. Operatorul mai precizează că, în cazul în care vor fi solicitări din partea cetățenilor din localitățile deservite, va reveni cu solicitări pentru reintroducerea acestora.