Șase persoane au fost ucise într-un atac recent al armatei americane asupra unei ambarcațiuni suspectate că este folosită de traficanți de droguri din Caraibe.

Operațiunea a avut loc în noaptea de joi spre vineri, după ce Statele Unite au intensificat operațiunile militare în regiunea Caraibelor încă de la începutul lunii septembrie, vizând mai multe ambarcațiuni considerate a aparține cartelurilor de droguri.

Această operațiune nu este o premieră, ci o lungă dispută cu traficanții de droguri. Chiar miercuri seara, armata americană a atacat o ambarcațiune în Oceanul Pacific, trei persoane fiind ucise. Acestea erau suspectate de „terorism legat de traficul de droguri”. Conform ultimelor rapoarte, aceasta este a șasea narco-șalupă distrusă de rachete.

Oficialii de la Washington susțin că aceste organizații, unele clasificate de SUA drept „organizații teroriste”, au devenit mai bine înarmate, mai bine organizate și mai violente în ultimele decenii, provocând anual moartea a mii de cetățeni americani.

“Noaptea trecută, la ordinul preşedintelui Trump, a fost lansat un atac letal împotriva unei ambarcaţiuni folosite de Tren de Aragua”, o bandă venezueleană clasificată drept organizaţie teroristă de Statele Unite, a transmis Pete Hegseth, Secretar al apărării al Statelor Unite ale Americii