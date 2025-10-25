Autoritățile franceze continuă ancheta după jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, unul dintre cele mai vizitate muzee din lume, scrie news.ro.

Hoții au reușit să sustragă bijuterii regale evaluate la aproximativ 88 de milioane de euro, lăsând în urmă un set de unelte și echipamente de protecție.

Conform informațiilor publicate de The Guardian, anchetatorii analizează în prezent peste 150 de probe de ADN, amprente și alte urme care ar putea conduce la identificarea suspecților. Aceste probe provin de pe uneltele folosite de hoți și de pe echipamentele de protecție abandonate la fața locului.

La cinci zile după jaful îndrăzneț, procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat că are „o mică speranță” ca bijuteriile să fie recuperate. De asemenea, ea s-a arătat „optimistă” în privința desfășurării anchetei, subliniind că investigațiile sunt într-o fază activă și că autoritățile analizează toate pistele posibile.

Jaful de la Luvru a stârnit îngrijorare atât în Franța, cât și pe plan internațional, fiind considerat unul dintre cele mai îndrăznețe atacuri asupra unui muzeu din ultimele decenii. Experții în securitatea muzeelor subliniază că, deși muzeele celebre dispun de sisteme complexe de pază și supraveghere, hoții au demonstrat o planificare meticuloasă și cunoștințe tehnice care le-au permis să evite capcanele de securitate.

Autoritățile fac apel la orice persoană care ar putea deține informații despre jaful de la Luvru să contacteze poliția, subliniind că orice detaliu poate fi decisiv în prinderea făptașilor.