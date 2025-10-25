foc incendiu la etajul superior al unui bloc din sibiu, intervenție cu scară și echipaj de pompieri, noaptea, fum și flăcări, imagine de urgență.

Pompierii sibieni au intervenit vineri seară pe strada Abatorului, în municipiul Sibiu, pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la ultimul etaj al unei clădiri dezafectate (etajul 4).

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta într-o încăpere cu flacără și degajări de fum, însă a fost localizat și stins după câteva ore.

Citești și: Incendiu puternic pe strada Abatorului din Sibiu. Pompierii intervin la ultimul etaj al unui bloc de nefamiliști VIDEO

Focul a afectat o suprafață de aproximativ 15 mp, distrugând diferite bunuri și materiale combustibile. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului este focul deschis în spații închise.

Intervenția a fost una promptă, iar echipajele au reușit să stingă incendiul fără a pune în pericol vieți omenești.

Ultima oră