Pompierii sibieni au intervenit vineri seară pe strada Abatorului, în municipiul Sibiu, pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la ultimul etaj al unei clădiri dezafectate (etajul 4).

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta într-o încăpere cu flacără și degajări de fum, însă a fost localizat și stins după câteva ore.

Focul a afectat o suprafață de aproximativ 15 mp, distrugând diferite bunuri și materiale combustibile. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului este focul deschis în spații închise.

Intervenția a fost una promptă, iar echipajele au reușit să stingă incendiul fără a pune în pericol vieți omenești.