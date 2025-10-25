Pompierii sibieni au intervenit vineri seară pe strada Abatorului, în municipiul Sibiu, pentru stingerea unui incendiu care s-a manifestat la ultimul etaj al unei clădiri dezafectate (etajul 4).
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD. Incendiul se manifesta într-o încăpere cu flacără și degajări de fum, însă a fost localizat și stins după câteva ore.
Citești și: Incendiu puternic pe strada Abatorului din Sibiu. Pompierii intervin la ultimul etaj al unui bloc de nefamiliști VIDEO
Focul a afectat o suprafață de aproximativ 15 mp, distrugând diferite bunuri și materiale combustibile. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.
Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului este focul deschis în spații închise.
Intervenția a fost una promptă, iar echipajele au reușit să stingă incendiul fără a pune în pericol vieți omenești.
Ultima oră
- CSU pierde dramatic: Sibiul a scăpat printre degete victoria la Ploiești / video 59 de secunde ago
- Tragedie în Munții Făgăraș: doi oameni au murit după ce au căzut în gol câteva sute de metri 14 minute ago
- Rășinari merge ceas în Superligă: sunt invincibili și după meciul de la Agnita / video 32 de minute ago
- Top servicii eSIM pentru vacanțe și deplasări externe o oră ago
- Panică și brigada anti-tero pe Calea Dumbrăvii. Colet suspect, verificat / video foto 2 ore ago