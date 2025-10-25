csc șelimbăr bate ceahlaul lui pustai. gură de oxigen pentru ”călăreții roșii” / foto

fotografie cu jucători de fotbal în acțiune pe teren, cu un jucător din echipa galbenă la sol, în timp ce alți jucători oferi acțiuni intense.
Foto: Robert Bîrsan

CSC 1599 Șelimbăr a reușit sâmbătă al doilea succes în actualul sezon de Liga 2, 3-1 (1-0) cu Ceahlăul Piatra Neamț. 

Cu mare nevoie de puncte pentru a evada din subsolul clasamentului, CSC Șelimbăr i-a avut ca adversari la Cisnădie pe nemțenii pregătiți de medieșeanul Cristi Pustai.

fotografie cu echipa de fotbal în acțiune pe teren, în timp ce un jucător în echipament galben execută un dribling sau șut, în timpul unui meci de fotbal în aer liber, cu spectatori și organizare în fundal, în zona sibiu.
Foto: Robert Bîrsan

Șelimbărul a deschis scorul rapid, în minutul 13, prin Alexandru Luca, mijlocașul care aparține de FC  Hermannstadt. Gazdele au condus la pauză cu 1-0.

jocuri de fotbal hagi vineri în sibiu - echipa de fotbal cu jucători tineri și dinamici în timpul meciului pe stadion.
Foto: Robert Bîrsan

Ceahlăul a egalat în minutul 79 din penalty, prin Davordzie și a finalul de meci s-a dinamitat. Echipa lui Eugen Beza a avut reacție și a trecut din nu în avantaj, în minutul 83, după reușita lui Jurj.

fotografie meci fotbal, jucători în acțiune pe teren, echipament sportiv galben și roșu, liga a doua, meci din sibiu, scor, sport, fotbal profesionist, eveniment sportiv, ora de sibiu.
Foto: Robert Bîrsan

Șelimbăr a mai marcat încă o dată prin Lenghel în minutul 89 și a câștigat cu 3-1, obținând trei puncte importante. ”M-am temut oarecum că nu au fost Bucuroiu și Petrescu, doi jucători esențiali din atac, dar am schimbat sistemul de joc și am suprins adversarul, motivația a fost la un nivel foarte înalt. A fost un început greu, felicit conducerea clubului și a Primăriei Șelimbăr, niciun moment nu am simțit că nu am susținere”  a declarat Eugen Beza.

jucători de fotbal în acțiune pe teren, meci de fotbal în aer liber, sport și distracție în sibiu, eveniment sportiv pentru iubitorii de fotbal, atmosfera de la stadion, orașul sibiu.

Cu 8 puncte din 11 meciuri, ”călăreții roșii” au urcat pe locul 18 în clasament și au luat astfel o gură de oxigen imporantă în lupta pentru menținerea în Liga 2.

CSC Șelimbăr: Măluțan – T. Ivan, Wiktorski, Natea, I. Șerban – Ayine, Al. Luca, Boboc – Benzar,  Jurj,  A. Șerban. Antrenor: Eugen Beza

csc șelimbăr bate ceahlaul lui pustai. gură de oxigen pentru "călăreții roșii"

