csc șelimbăr bate ceahlaul lui pustai. gură de oxigen pentru ”călăreții roșii” / foto

CSC 1599 Șelimbăr a reușit sâmbătă al doilea succes în actualul sezon de Liga 2, 3-1 (1-0) cu Ceahlăul Piatra Neamț.

Cu mare nevoie de puncte pentru a evada din subsolul clasamentului, CSC Șelimbăr i-a avut ca adversari la Cisnădie pe nemțenii pregătiți de medieșeanul Cristi Pustai.

Șelimbărul a deschis scorul rapid, în minutul 13, prin Alexandru Luca, mijlocașul care aparține de FC Hermannstadt. Gazdele au condus la pauză cu 1-0.

Ceahlăul a egalat în minutul 79 din penalty, prin Davordzie și a finalul de meci s-a dinamitat. Echipa lui Eugen Beza a avut reacție și a trecut din nu în avantaj, în minutul 83, după reușita lui Jurj.

Șelimbăr a mai marcat încă o dată prin Lenghel în minutul 89 și a câștigat cu 3-1, obținând trei puncte importante. ”M-am temut oarecum că nu au fost Bucuroiu și Petrescu, doi jucători esențiali din atac, dar am schimbat sistemul de joc și am suprins adversarul, motivația a fost la un nivel foarte înalt. A fost un început greu, felicit conducerea clubului și a Primăriei Șelimbăr, niciun moment nu am simțit că nu am susținere” a declarat Eugen Beza.

Cu 8 puncte din 11 meciuri, ”călăreții roșii” au urcat pe locul 18 în clasament și au luat astfel o gură de oxigen imporantă în lupta pentru menținerea în Liga 2.

CSC Șelimbăr: Măluțan – T. Ivan, Wiktorski, Natea, I. Șerban – Ayine, Al. Luca, Boboc – Benzar, Jurj, A. Șerban. Antrenor: Eugen Beza