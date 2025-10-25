csu pierde dramatic: sibiul a scăpat printre degete victoria la ploiești / video

În etapa a 6-a a Ligii Naționale de baschet, CSU Sibiu a pierdut în prelungiri disputa de la Ploiești, cu Petrolul, scor 90-95.
Venită după victoria frumoasă de la Tg. Mureș, CSU a sperat să repete evoluția și la Ploiești. Primele două sferturi au aparținut prahovenilor, adjudecate cu 20-15 și 24-19. La pauza mare, Petrolul avea 44-34.
CSU a echilibrat al treilea sfert: 25-25. Sibienii au revenit excelent în ultimele 10 minute, când au fost și în avantaj pe tabelă, 73-77, cu patru minute înainte de final.
La 83-83 pentru gazde, Stone a avut victoria în cele două libere, cu două secunde înainte de final. A fructificat doar una și astfel au urmat prelungiri.
Ploieștenii au început prelungirile cu un 7-2, iar sibienii au fost nevoiți să alerge din nou pentru a remonta. Nu au mai reușit și Ploieștiul s-a impus cu 95-90.
De remarcat debutul bun al noului-venit King, americanul reușind 13 puncte.
CSU: Drăgan 14, Randolpf Jr. 13, King 13, Adamovic 12, Fîntînă 9, Roschanfsky 8, Pratt 7, Edwards 6, Zetos 5, Srone 3, Blidaru.
