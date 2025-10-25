CSU Sibiu îl prezintă pe Tavon King, noua achiziție a echipei pentru sezonul 2025/2026 al Ligii Naționale de Baschet Masculin (LNBM).
Meciul contra CSM BBA Petrolul Ploiești va marca debutul jucătorului american în campionatul românesc.
Tavon King s-a născut pe 13 decembrie 1997, în Gates, Tennessee (SUA), are 1,80 m și evoluează pe poziția de conducător de joc. Absolvent al Cumberland University, el a jucat anterior și pentru North Alabama Lions și Cumberland Bulldogs în competițiile universitare NCAA.
Cariera sa profesionistă a debutat în Slovacia, în sezonul 2022/2023, urmând să evolueze ulterior în Finlanda și Israel. În sezonul 2024/2025, Tavon King a jucat pentru KTP Basket în Finlanda, unde a avut medii de 17,8 puncte și 3,5 pase decisive pe meci. Ulterior, acesta a încheiat sezonul în Israel, la echipa Kiryat Ata.
„Îi dorim bun venit și mult succes lui Tavon în România!”, au transmis oficialii CSU Sibiu.
Ultima oră
- Schimbări în echipă la FC Hermannstadt – gafeurii, trași pe dreapta: “Sunt alții care își așteaptă rândul” / video 6 minute ago
- Primăria mesaj de Ziua Armatei Române: “La Mulți Ani, tuturor celor din Garnizoana Sibiu” 14 minute ago
- „Oglinzile fragilității”, în a opta zi de Astra Film Festival. Sâmbătă are loc Gala Premiilor AFF2025 21 de minute ago
- Turist atacat de un urs pe un traseu montan: a reușit să scape o oră ago
- Detalii de la ședința “cu cărțile pe față” de la FC Hermannstadt. “Măldă”: “Am spus ca dacă schimbarea e soluția, nu e niciun fel de problemă” / video o oră ago