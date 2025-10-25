CSU Sibiu îl prezintă pe Tavon King, noua achiziție a echipei pentru sezonul 2025/2026 al Ligii Naționale de Baschet Masculin (LNBM).

Meciul contra CSM BBA Petrolul Ploiești va marca debutul jucătorului american în campionatul românesc.

Tavon King s-a născut pe 13 decembrie 1997, în Gates, Tennessee (SUA), are 1,80 m și evoluează pe poziția de conducător de joc. Absolvent al Cumberland University, el a jucat anterior și pentru North Alabama Lions și Cumberland Bulldogs în competițiile universitare NCAA.

Cariera sa profesionistă a debutat în Slovacia, în sezonul 2022/2023, urmând să evolueze ulterior în Finlanda și Israel. În sezonul 2024/2025, Tavon King a jucat pentru KTP Basket în Finlanda, unde a avut medii de 17,8 puncte și 3,5 pase decisive pe meci. Ulterior, acesta a încheiat sezonul în Israel, la echipa Kiryat Ata.

„Îi dorim bun venit și mult succes lui Tavon în România!”, au transmis oficialii CSU Sibiu.