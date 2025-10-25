cum circulă trenurile în noaptea trecerii la ora de iarnă. ora 4 va deveni ora 3

CFR Călători anunță că, începând din 26 octombrie 2025, transportul feroviar de pasageri va funcționa pe ora Europei Orientale (EET), odată cu trecerea la ora de iarnă. Noaptea de sâmbătă spre duminică, ora 04:00 va deveni ora 03:00.

Compania precizează că schimbarea orei nu va afecta mersul trenurilor, iar călătorii nu trebuie să își modifice planurile de călătorie. Trenurile care pleacă după ora 04:00 vor respecta orele din Mersul Trenurilor, conform noului orar de iarnă. Trenurile aflate deja în circulație după ora 04:00 vor staționa în stațiile de oprire până la ora de plecare din noul orar, cu excepția celor care mai au de parcurs o distanță scurtă până la destinație.

Pentru trenurile internaționale, circulația se va desfășura conform orarului stabilit, fără modificări între stațiile de frontieră, întrucât țările vecine trec la ora de iarnă în aceeași zi.

CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice orele de plecare și sosire și să ajungă din timp în gări, respectând noul orar.