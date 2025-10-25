O amplă dezbatere despre patriarhat, influenceri de tip „alpha man” și impactul fenomenului Andrew Tate asupra tinerilor băieți a avut lov joi seara în cadrul Astra Film Festival, da DocTalk . Discuția, moderată de Anca Suciu, jurnalistă Digi24, i-a avut ca invitați pe Ionela Băluță, profesor universitar la Facultatea de Științe Politice (Universitatea din București), Costi Rogozanu, jurnalist, și Ștefan Baghiu, scriitor și conferențiar universitar.

Dezbaterea a pornit de la documentarul „Portretul unui tată confuz”, o confesiune cinematografică tulburătoare despre relația tată–fiu, fragilitatea vieții și căutarea identității masculine.

Filmul, realizat din materiale de arhivă filmate de regizor timp de peste 20 de ani, urmărește destinul fiului său, Jonathan — un tânăr carismatic, dar vulnerabil, care, în încercarea de a-și găsi locul în lume, cade pradă unor influențe toxice și unor compromisuri dureroase. Povestea intersectează și umbrele lumii online, acolo unde fenomenul Tate capătă o forță greu de ignorat.

Pornind de la acest film, participanții au discutat despre felul în care părinții și societatea pot ajuta băieții să își formeze repere sănătoase și să evite modelele de masculinitate toxică promovate de figuri precum frații Tate.

Anca Suciu: „Frații Tate sunt multimilionari pentru că au vândut un model toxic de masculinitate”

Jurnalista Anca Suciu a deschis discuția vorbind despre amploarea globală a fenomenului Tate și despre modul în care mesajele celor doi influenceri pătrund adânc în mintea tinerilor: „Frații Tate sunt multimilionari pentru că au făcut asta singuri. Vorbesc în termeni cât se poate de toxici despre masculinitate și reușesc să cucerească publicul — chiar și după ce au apărut informații și dosare penale, femei care îi acuză de trafic de persoane, de viol, atât în Marea Britanie, cât și în România. Sunt tineri, chiar și de 10 ani, care le ascultă prelegerile.”

Ionela Băluță: „E nevoie de acțiune colectivă, nu doar de părinți bine intenționați”

Profesorul universitar Ionela Băluță a subliniat dimensiunea socială și politică a problemei și a avertizat că educația individuală, deși importantă, nu este suficientă pentru a contracara modelele toxice propagate în spațiul public.

„Felul în care suntem educați și socializați influențează enorm nu doar modul nostru de a fi ca fete, băieți, femei sau bărbați, ci și modul în care devenim părinți. Toate aceste procese trebuie înțelese social și politic, nu doar psihologic sau individual. Niciun părinte, oricât s-ar strădui, nu poate schimba singur lucrurile. De multe ori, fără să ne dăm seama, reproducem modele de masculinitate sau feminitate care îi împing pe copiii noștri exact în brațele unor figuri ca Andrew Tate. Soluția trebuie să fie una colectivă”, spus Băluță.

Costi Rogozanu: „Industria self-made e ucigător de exploatativă”

Jurnalistul Costi Rogozanu a criticat dur industria care se construiește în jurul promisiunii de „auto-împlinire masculină” și de succes rapid: „Dacă vrei să fii ‘alpha’, deja ai o problemă. Te uiți la tine și vezi ce ești, nu trebuie să-i dai unuia 50 de euro ca să te învețe. Industria asta self-made este ucigător de exploatativă. Ea încearcă să extragă bani din cei mai vulnerabili — copii și adolescenți”, a spus acesta.

Ștefan Baghiu: „Adolescența e momentul vulnerabilității. Acolo se infiltrează influențele”

Scriitorul Ștefan Baghiu a vorbit despre fragilitatea vârstei adolescenței și despre felul în care tinerii caută repere, recunoaștere și iubire. „Când ești adolescent, descoperi lumea, sexualitatea, ce-ți place, modelele tale, cauți feluri prin care să fii plăcut. Toate aceste lucruri nu le putem vedea într-un film, ci doar în ceea ce filmul sugerează. Un moment real din discuțiile din documentar este acela în care fiul țipă la tată și îi cere bani — un strigăt de disperare autentic.”

Participanții au fost de acord că soluția nu stă doar în controlul parental sau în „filtrarea internetului”, ci în reconstruirea unui spațiu social și educațional în care băieții să poată vorbi despre emoții, vulnerabilitate și identitate fără teamă sau rușine.