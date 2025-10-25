cutremur de peste 4 grade magnitudine sâmbătă dimineață în românia

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs sâmbătă dimineață, la ora 04:19, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, anunță Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la o adâncime de 129,6 kilometri și a fost resimțit slab, cu o intensitate de gradul II pe scara Mercalli. Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs în apropierea localităților: 43 km vest de Focșani, 57 km nord de Buzău, 70 km est de Sfântu Gheorghe, 79 km est de Brașov și 91 km nord-est de Ploiești.

Autoritățile nu au raportat pagube materiale sau victime.