detalii de la ședința “cu cărțile pe față” de la fc hermannstadt. “măldă”: “am spus ca dacă schimbarea e soluția, nu e niciun fel de problemă” / video

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a făcut publice detalii de la ședința avută de staff-ul tehnic cu conducerea clubului, în urma rezultatelor slabe din ultima perioadă, cu trei înfrângeri consecutive pe ”Municipal” contra unor echipe mai slab cotate.

FC Hermannstadt a pornit sezonul cu gândul la play-off, dar după 13 etape echipa lui Măldărășanu este penultima în clasament, cu doar 10 puncte. La mijlocul săptămânii, conducerea clubului a ținut o ședință cu staff-ul tehnic, în care s-au căutat soluții pentru redresarea echipei.

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a recunoscut că este primul vinovat pentru această situație și și-a arătat disponibilitatea să plece, dacă conducerea își dorește o schimbare pe bancă.

”A fost o discuție constructivă, pozitivă, nu am căutat sub nicio formă să mă scuz, le-am spus că eu sunt vinovat, chiar dacă sunt și greșeli individuale, eu i-am băgat pe teren. Am avut inspirația sau neinspirația în anumite momente să bag un anumit unsprezece de start, să fac schimbări pe parcursul jocului, în momentul în care lucrurile nu ies, antrenorul este vinovat, este o normalitate. Le-am spus conducătorilor că nu sunt de câteva luni la echipă ca să nu îmi pese, am patru ani și jumătate, iar în momentul în care ar gândi să schimbe ceva, nu este niciun fel de problemă. Dacă soluția este schimbarea antrenorului, nu este o problemă, și eu vreau ca echipa să meargă, după atâția ani m-am atașat, vreau ca și de la anul FC Hermannstadt să fie în Superliga” a declarat Marius Măldărășanu într-o conferință de presă susținută sâmbătă, la Sibiu.

”Mergem în continuare în aceeași formulă”

Tehnicianul a primit în continuare încrederea conducerii clubului și caută soluții pentru ieșirea din impas. Jucătorii au primit și ei un avertisment public de la președintele clubului, Daniel Niculae.

”Conducătorii au spus că mergem în continuare în aceeași formulă, putem să găsim soluții pentru redresare, însă nu este ușor, am analizat golurile primite și nu știu dacă au fost două goluri pe care să le primim pe niște acțiuni construite de adversari, doar eurogoluri și greșeli personale. Dar, trebuie să trăim lucrurile astea, să fim bărbați, să ne autodepășim, să fim pregătiți și de bătaie, nu să jucăm numai când avem mingea. Sunt jucători care poate nu fac ce trebuie să facă în anumite momente și oricât de tehnic ai fi și te bazezi pe lucrul ăsta, va trebui să muncești mai mult pentru a scoate echipa din subsolul clasamentului, pentru că avem nevoie de fiecare jucător să dea totul, nu numai din punct de vedere tehnic” a anunțat Măldărășanu.

”Trebuie să găsim soluții”

Crizele lui FC Hermannstadt s-au regăsit și în sezoanele precedente, când echipa a reușit să se redreseze. ”Am mai trecut prin astfel de momente în toate sezoanele, am avut perioade și perioade, unele mai lungi, unele mai scurte. Anul trecut, într-adevăr a fost cel mai dificil, dar mi-aduc aminte parcă și primul an, chiar dacă am început foarte bine, veneam cu echipa din Liga a II-a, singurul care a intrat în echipa a fost Butean și asta arată că omogenitatea și-a spus cuvântul. Nu vreau să mă scuz nici în fața conducerii, când am avut ședința, pur și simplu am spus ce am avut de spus. Trebuie să găsim soluții” a subliniat tehnicianul lui FC Hermannstadt.

FC Hermannstadt susține următorul meci luni, la Botoșani, contra revelației actualului sezon.