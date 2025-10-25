Sâmbătă, 25 octombrie 2025, în localitatea Țițești din județul Argeș, s-a desfășurat cea de-a VII-a ediție a Memorialului de Oină, competiție care adună anual elevi și pasionați ai sportului național românesc. Elevii Școlii Gimnaziale „Matei Basarab” din Turnu Roșu, pregătiți de profesorul de educație fizică și sport Laurențiu Șiclovan, au reușit o nouă performanță remarcabilă: locul I la ambele categorii – gimnaziu experimentați și seniori.

La ediția din acest an au participat echipe din mai multe localități: Școala Gimnazială Băiculești, Școala Gimnazială Călinești-Vale, Școala Gimnazială „Apostol D. Culea Sudiți” (Ialomița), Școala Gimnazială „I.C. Lăzărescu” Țițești și Liceul Teoretic Olteni (Teleorman). Invitat special al competiției a fost Gheorghe Drăghici, maestru al sportului și susținător al oinei tradiționale.

Echipa de gimnaziu din Turnu Roșu a fost alcătuită din Grancea Gheorghiță Gabriel, Buta Florin Ioan, Crăciun Ioan Ștefan, Marian Iana Denis, Răzvan Remus Valentin, Diaconu Mihai Tiberius, Brădescu Tiberius Marian, Rebeca Nicolas Alin și Bologa Ianis Gabriel. Categoria seniori a fost reprezentată de Diaconu Constantin Ciprian Mihai, Grancea Gheorghiță Ovidiu, Brădescu Horațiu Andrei, Brădescu Raul Ionuț, Gomonea Ioan și Brădescu Tiberius Marian.

Performanța echipei din Turnu Roșu are o semnificație aparte: elevii au câștigat trofeul pentru a șaptea oară consecutiv, confirmând valoarea muncii și devotamentul profesorului Laurențiu Șiclovan, care le-a fost antrenor și mentor în toți acești ani.

Evenimentul de la Țițești a avut și o dimensiune aniversară, marcând 76 de ani de la primul meci de oină disputat în localitate – o adevărată sărbătoare a sportului românesc. Jocul de oină, introdus oficial în școli de ministrul Spiru Haret în anul 1899, rămâne un simbol al educației fizice și al spiritului de echipă.

După cum spunea însuși Spiru Haret: „S-a reglementat frumosul joc sportiv popular oina, care a fost introdus în şcoalele secundare. Ca stimulent pentru perfecţionarea jocului şi, prin el, pentru câştigarea însuşirilor de forţă, îndemânare, iniţiativă, ce decurg din execuţia lui, s-au instituit concursuri interşcolare.”

Prin reușita lor, elevii din Turnu Roșu duc mai departe tradiția și spiritul acestui sport național, devenind un exemplu de perseverență și pasiune pentru generațiile viitoare.