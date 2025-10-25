Ziua Armatei României, sărbătorită anual pe 25 octombrie, a fost marcată astăzi la Sibiu printr-o ceremonie de depunere de coroane, în semn de respect pentru militarii care și-au dedicat viața slujirii țării.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, împreună cu reprezentanți ai comunității locale, s-au adunat la simbolul jertfei și al demnității naționale pentru a aduce un omagiu eroilor români. Evenimentul a evidențiat sacrificiul, curajul și dăruirea militarilor, dar și susținerea și mândria familiilor acestora.

„Ziua Armatei României este un moment de recunoștință și respect față de cei care și-au pus viața în slujba patriei. Este ziua în care inimile noastre bat la unison cu cele ale militarilor români, a căror uniformă poartă curajul, sacrificiul și dragostea nemărginită față de țară”, a transmis Alexandra Trefaș, prezentă la eveniment.

Comunitatea sibiană a fost astfel alături de militari, aducând un omagiu celor care au scris cu viața lor istoria libertății României. Ceremonia a fost un prilej de reflecție asupra valorilor de onoare, dăruire și patriotism pe care Armata României le reprezintă.