solda de paradă militară în parcul din sibiu în timpul zilei de toamnă, cu cer senin și copaci cu frunziș colorat.

Ziua Armatei României, sărbătorită anual pe 25 octombrie, a fost marcată astăzi la Sibiu printr-o ceremonie de depunere de coroane, în semn de respect pentru militarii care și-au dedicat viața slujirii țării.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, împreună cu reprezentanți ai comunității locale, s-au adunat la simbolul jertfei și al demnității naționale pentru a aduce un omagiu eroilor români. Evenimentul a evidențiat sacrificiul, curajul și dăruirea militarilor, dar și susținerea și mândria familiilor acestora.

„Ziua Armatei României este un moment de recunoștință și respect față de cei care și-au pus viața în slujba patriei. Este ziua în care inimile noastre bat la unison cu cele ale militarilor români, a căror uniformă poartă curajul, sacrificiul și dragostea nemărginită față de țară”, a transmis Alexandra Trefaș, prezentă la eveniment.

Comunitatea sibiană a fost astfel alături de militari, aducând un omagiu celor care au scris cu viața lor istoria libertății României. Ceremonia a fost un prilej de reflecție asupra valorilor de onoare, dăruire și patriotism pe care Armata României le reprezintă.

solda militari în uniformă de camuflaj, exercițiu militar, parada militară, forțe armate, pregătire militara, românia, uniformă de camuflaj, soldați cu arme, ceremonie militară, eveniment de securitate.pledoarie oficialistă cu militari, polițiști și oficiali pentru comemorarea eroilor în parcul central din sibiu, într-o zi de toamnă cu lumina soarelui filtrând printre copaci.pentru imaginea prezentată, iată valorile seo:.

bărbat în uniformă militară ridicând drapel național, ceremonie de recunoaștere în sibiu, eveniment oficial, imortalizat de ora de sibiu.

Ultima oră