Pompierii sibieni au salvat o pisică căzută într-un bazin gol.
O intervenție inedită a avut loc astăzi la Bazinul de Înot „Olimpia” din Sibiu, unde pompierii au salvat o pisică căzută într-un bazin gol, cu adâncimea de aproximativ 6 metri.
Salvarea a fost realizată cu grijă și răbdare, echipajele reușind să ajungă la felină și să o readucă în siguranță la suprafață.
După ce a fost salvată, pisica a fugit rapid spre parc, spre încântarea celor prezenți la fața locului.
Intervenția demonstrează încă o dată profesionalismul și promptitudinea pompierilor sibieni, care nu se ocupă doar de situații de urgență umane, ci vin în ajutorul tuturor ființelor aflate în dificultate.
