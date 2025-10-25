Pompierii sibieni au salvat o pisică căzută într-un bazin gol.

O intervenție inedită a avut loc astăzi la Bazinul de Înot „Olimpia” din Sibiu, unde pompierii au salvat o pisică căzută într-un bazin gol, cu adâncimea de aproximativ 6 metri.

Salvarea a fost realizată cu grijă și răbdare, echipajele reușind să ajungă la felină și să o readucă în siguranță la suprafață.

După ce a fost salvată, pisica a fugit rapid spre parc, spre încântarea celor prezenți la fața locului.

Intervenția demonstrează încă o dată profesionalismul și promptitudinea pompierilor sibieni, care nu se ocupă doar de situații de urgență umane, ci vin în ajutorul tuturor ființelor aflate în dificultate.