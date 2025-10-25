securitate la incendiu clădire în flăcări fum înec în clădire înaltă intervenție pompieri salvare situație de urgență.

Pompierii sibieni au fost solicitați de urgență în această seară pe strada Abatorului din municipiul Sibiu, unde un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al unei clădiri dezafectate, cunoscută ca un bloc de nefamiliști.

arată un camion de pompieri intervenind la un incendiu la un bloc de locuințe, noaptea, cu fum și flacări vizibile, în sibiu.

Flăcările se manifestă la etajul al patrulea, într-o încăpere, cu degajări mari de fum vizibile de la distanță. La fața locului acționează două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD.

Echipajele ISU Sibiu intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar până la acest moment nu au fost raportate victime.

