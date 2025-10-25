Pompierii sibieni au fost solicitați de urgență în această seară pe strada Abatorului din municipiul Sibiu, unde un incendiu a izbucnit la ultimul etaj al unei clădiri dezafectate, cunoscută ca un bloc de nefamiliști.
Flăcările se manifestă la etajul al patrulea, într-o încăpere, cu degajări mari de fum vizibile de la distanță. La fața locului acționează două autospeciale de stingere, o autoscară și un echipaj SMURD.
Echipajele ISU Sibiu intervin pentru localizarea și lichidarea incendiului, iar până la acest moment nu au fost raportate victime.
Ultima oră
