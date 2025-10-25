inter nu își revine: a pierdut și la petroșani

Inter Sibiu a suferit al treilea eșec consecutiv în Liga 3, 0-2 la Petroșani, cu Jiul, în meci contând pentru runda a 10-a.

Venită după două înfrângeri consecutive, Inter a avut o deplasare foarte dificilă la Jiul, contra uneia din echipele care nu poate rata play-off-ul.

Petroșani a deschis scorul în minutul 38, după un corner, la care A. Voinea a deviat cu capul de la colțul scurt în plasa porții sibiene. Pe final de repriză, portarul sibienilor, Toderean a avut două intervenții excelente, salvând din situații dificile.

Jiul s-a desprins în minutul 58, după ce A. Voinea a transformat un penalty și soarta punctelor era decisă. Sibienii nu au mai avut revirimentul din etapa trecută, când remontaseră acasă cu Mediaș, dar au pierdut în prelungiri.

Inter nu a reușit să înscrie, în ciuda faptului că a insistat în atac. S-a terminat 2-0 pentru Jiul, care alături de Vâlcea sunt distanțate și sunt ca și intrate în play-off. Pentru locurile 3-4, lupta este însă foarte strânsă.

Cu 11 puncte din 10 jocuri, Inter este pe locul 8 în serie, la patru puncte distanță de primul loc care duce în play-off.

Inter: Toderean – Chirilă, Morozan, Țipac, Timiș – Cișmaș, Bărculeț, Veștemean, Bîrză – Rotar, Mercioiu. Au mai jucat: Câmpean A. Bîrsan, Țichindelean, Morariu, Iaru. Antrenor: Călin Moldovan