Glorie Armatei Române!

Astăzi, de Ziua Armatei Române, aducem un omagiu tuturor celor care au apărat și apără cu demnitate, curaj și sacrificiu libertatea și siguranța poporului român.

Gândurile noastre se îndreaptă către eroii care au scris cu sânge și dăruire pagini de istorie, dar și către militarii de astăzi care, în țară sau în misiuni internaționale, poartă cu mândrie tricolorul.

Respectul și recunoștința noastră se îndreaptă către ei și către familiile lor, pentru devotamentul și sacrificiul pus în slujba României.

La mulți ani, Armata Română!

Cinste eroilor neamului!