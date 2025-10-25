Cântăreața Nelly Furtado, în vârstă de 46 de ani și cunoscută pentru hiturile „Maneater” și „Promiscuous Girl”, a anunțat că își va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica altor proiecte creative și personale care consideră că se potrivesc mai bine cu următoarea etapă a vieții sale”.

Artista a împărtășit vestea pe rețelele de socializare, postând două fotografii: prima, realizată la 20 de ani, surprinde momentul în care susținea „primul său concert ca artistă profesionistă la Lilith Fair”, iar cea de-a doua este un videoclip de pe scena din Berlin, vara trecută, când publicul îi scanda numele și îi oferea flori.

Reflectând asupra carierei sale, Furtado a amintit de detaliile primei sale apariții pe scenă, inclusiv de rochia roz cumpărată dintr-un magazin din Toronto și de pantofii cu platformă strălucitori, declarând: „A fost un moment atât de semnificativ, iar latura mea artistică s-a simțit atât de împlinită”.

Artista a subliniat că muzica sa a ajuns, după 25 de ani, la o nouă generație de fani, iar acest lucru îi aduce o mare satisfacție. Ea a povestit că, atunci când albumul ei „Whoa, Nelly!” a debutat, își dorea ca un copil să descopere vinilul și să-l considere „cool sau inspirațional”. „Așa că nu aș fi putut ghici niciodată că vor exista atât de multe modalități noi de a descoperi muzica «veche» în 2025!”, a adăugat ea.

În plus, Furtado a vorbit despre experiența de a-și vedea fanii „de aproape”, care i-a întărit credința în magie, și despre pasiunea sa pentru compoziție, pe care o consideră un hobby transformat într-o carieră. Artista, câștigătoare a unui premiu Grammy, și-a exprimat recunoștința față de fani și față de toți cei care au contribuit la succesul său, precum și față de noii artiști, cărora le-a urat mult succes.

Recent, Furtado a lansat „7”, primul său album în șapte ani, în colaborare cu fiica sa, Nevis Gahunia, în vârstă de 22 de ani. Procesul de înregistrare, care a durat câțiva ani, a reprezentat pentru artistă o oportunitate unică de a se conecta cu propria adolescență și a fost descris de ea ca „cel mai mare cadou din lume”.