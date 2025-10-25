strumerea unei femei cu părul lung și pomeți bine definiți, purtând un costum negru cu dungi și un șnur cu cataramă, în timpul unui eveniment de divertisment sau concert.

Cântăreața Nelly Furtado, în vârstă de 46 de ani și cunoscută pentru hiturile „Maneater” și „Promiscuous Girl”, a anunțat că își va întrerupe activitatea artistică „pe o perioadă nedeterminată, pentru a se dedica altor proiecte creative și personale care consideră că se potrivesc mai bine cu următoarea etapă a vieții sale”.

Artista a împărtășit vestea pe rețelele de socializare, postând două fotografii: prima, realizată la 20 de ani, surprinde momentul în care susținea „primul său concert ca artistă profesionistă la Lilith Fair”, iar cea de-a doua este un videoclip de pe scena din Berlin, vara trecută, când publicul îi scanda numele și îi oferea flori.

Reflectând asupra carierei sale, Furtado a amintit de detaliile primei sale apariții pe scenă, inclusiv de rochia roz cumpărată dintr-un magazin din Toronto și de pantofii cu platformă strălucitori, declarând: „A fost un moment atât de semnificativ, iar latura mea artistică s-a simțit atât de împlinită”.

Artista a subliniat că muzica sa a ajuns, după 25 de ani, la o nouă generație de fani, iar acest lucru îi aduce o mare satisfacție. Ea a povestit că, atunci când albumul ei „Whoa, Nelly!” a debutat, își dorea ca un copil să descopere vinilul și să-l considere „cool sau inspirațional”. „Așa că nu aș fi putut ghici niciodată că vor exista atât de multe modalități noi de a descoperi muzica «veche» în 2025!”, a adăugat ea.

În plus, Furtado a vorbit despre experiența de a-și vedea fanii „de aproape”, care i-a întărit credința în magie, și despre pasiunea sa pentru compoziție, pe care o consideră un hobby transformat într-o carieră. Artista, câștigătoare a unui premiu Grammy, și-a exprimat recunoștința față de fani și față de toți cei care au contribuit la succesul său, precum și față de noii artiști, cărora le-a urat mult succes.

Recent, Furtado a lansat „7”, primul său album în șapte ani, în colaborare cu fiica sa, Nevis Gahunia, în vârstă de 22 de ani. Procesul de înregistrare, care a durat câțiva ani, a reprezentat pentru artistă o oportunitate unică de a se conecta cu propria adolescență și a fost descris de ea ca „cel mai mare cadou din lume”.

