panică și brigada anti-tero pe calea dumbrăvii. colet suspect, verificat / video foto

Alertă în Sibiu: mai multe echipaje de poliție, jandarmerie și antitero au intervenit pentru un colet suspect.

Mai multe echipaje de poliție, jandarmerie și de la Brigada Antitero au fost mobilizate astăzi pe Calea Dumbrăvii din Sibiu, în zona vizavi de Facultatea de Drept, după ce a fost semnalat un colet suspect.

Intervenția a creat panică printre trecătorii și studenții din zonă, care au fost sfătuiți să evite zona până la clarificarea situației. Polițiștii și jandarmii au delimitat imediat perimetrul și au verificat coletul cu atenție, iar echipele antitero au asigurat intervenția specializată.

După mai multe minute tensionate, verificările au arătat că „pericolul” era de fapt o plasă cu haine abandonată, fără conținut periculos.

 

