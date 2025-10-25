Sâmbătă, 25 octombrie, România sărbătorește Ziua Armatei, un moment de respect și recunoștință pentru toți cei care servesc sub drapelul național. La Sibiu, această zi are o semnificație aparte, orașul fiind unul cu tradiție în învățământul militar și cu o prezență importantă a Armatei în viața comunității.
Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a transmis un mesaj de apreciere și recunoștință pentru militarii sibieni și pentru cei care activează în Comandamentul NATO din oraș.
„La mulți ani tuturor militarilor din Garnizoana Sibiu, atât celor din instituțiile militare care o alcătuiesc, cât și celor din instituțiile de învățământ. La mulți ani și militarilor români care își desfășoară activitatea în Comandamentul NATO din Sibiu. Vă transmit din partea mea, ca primar, și din partea comunității un mesaj de apreciere, de recunoștință și de încurajare în misiunea dumneavoastră de a servi România, apărând-o”, a transmis Astrid Fodor.
Primăria Municipiului Sibiu a subliniat, prin mesajul publicat, legătura puternică dintre oraș și instituțiile militare care contribuie de zeci de ani la formarea tinerilor și la prestigiul comunității sibiene.
