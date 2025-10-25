rășinari merge ceas în superligă: sunt invincibili și după meciul de la agnita / video

ACS Păltiniș Rășinari s-a impus sâmbătă în deplasare, 1-0 cu FC Agnita și echipa lui Dragoș Năsase rămâne singura neînvinsă în Superliga Sibiu.

În derbyul etapei a VIII-a a Superligii Sibiu, Păltiniș Rășinari a câștigat la Agnita, scor 1-0. Golul victoriei Rășinariului, a fost reușit de Radu Aldea în minutul 77, din pasa lui Adrian Greavu.

Astfel, Rășinari se menține lider al Superligii, cu un total de 22 puncte, cu un punct avans peste urmăritoarea ACS Bradu. Agnita, în schimb, începe să își facă griji și pentru prezența în play-off.

ACS Bradu are un sezon excelent și s-a impus cu 2-1 la Tălmaciu.

Interstar Sibiu este revelația sezonului regular. A câștigat cu 3-0 cu Alma și este pe loc de play-off, unde puțini se gândeau la startul sezonului. Alma este singura echipă fără victorie.

FC Avrig a câștigat detașat la Săliște, scor 4-0. Voința s-a impus și ea în deplasare, 3-1 cu Arsenal Sibiu.