românia devine mai sigură. scădere importantă a faptelor penale de orice natură

Scădere a infracționalității în primele 9 luni din 2025: peste 50.000 de sesizări mai puține față de anul trecut.

În primele nouă luni ale anului 2025, infracționalitatea sesizată în România a înregistrat un trend descendent, conform datelor Poliției Române. Astfel, au fost înregistrate 368.493 de sesizări penale, cu 51.264 mai puține (-12,2%) față de aceeași perioadă a anului trecut. Luna septembrie a anului curent a continuat această tendință, înregistrând o scădere de 2.994 de fapte (-6,4%).

Datele centralizate arată că, în perioada analizată:

au fost înregistrate 228.431 de infracțiuni judiciare, cu 42.490 (-15,7%) mai puține decât în 2024;

infracțiunile economico-financiare au scăzut la 32.558, cu 3.176 (-8,9%) mai puține;

infracțiunile contra persoanei au scăzut la 119.897, cu 34.915 (-22,6%) mai puține.

În ceea ce privește infracțiunile specifice:

lovirile sau alte violențe au scăzut cu 23.240 de cazuri (-28,3%), fiind sesizate 58.775 de fapte;

infracțiunile contra patrimoniului au scăzut cu 17.026 de cazuri (-10,9%), fiind înregistrate 138.738 de fapte;

furturile (66.325) și tâlhăriile (1.357) au înregistrat scăderi de 11,6%, respectiv 15%;

infracțiunile de distrugere (29.001) și cele stradale (36.852) au scăzut cu 6.778, respectiv 9.851 de cazuri.

În mediul rural, au fost sesizate 126.056 de infracțiuni, cu 23.467 mai puține decât în aceeași perioadă a anului precedent.

În primele nouă luni ale anului 2025, la nivel național, au fost înregistrate 2.939 de accidente rutiere, soldate cu 940 de decese și 2.352 de persoane rănite grav. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, s-au înregistrat cu 205 accidente mai puține (-6,5%), cu 145 decese mai puține și cu 81 de persoane rănite grav mai puțin.

Poliția Română a reiterat angajamentul de a continua activitățile preventive și operative pentru menținerea acestui trend descendent și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică. Rezultatele confirmă eficiența măsurilor adoptate și implicarea constantă a polițiștilor în protejarea comunităților.