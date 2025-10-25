schimbări în echipă la fc hermannstadt - gafeurii, trași pe dreapta: “sunt alții care își așteaptă rândul” / video

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu pregătește schimbări în formula de start pentru meciul de luni, de la Botoșani.

Nemulțumit de evoluția echipei din ultimele meciuri, Marius Măldărășanu este decis să dea șanse și altor jucători în meciul de luni, de la Botoșani, contra liderului – surpriză din Superliga. Tehnicianul nu își explică în special lipsa de reacție a jucătorilor sibieni, atunci când se văd conduși pe tabelă.

”La un moment dat trebuie să iei niște decizii de a schimba, pentru că sunt și alți jucători care își așteaptă rândul, dar nici nu dau în cap jucătorului pentru că a greșit. Tot timpul a greșit alt jucător, problema de fapt este că în proporție destul de mare, în toate aceste jocuri au fost meciuri în care am avut ocazii multe, pe fondul jocului bun, am luat niște goluri pe care nu ni le explicăm. Și atunci șocul a fost unul pe care eu nu îl înțeleg. Poate normal să fie un șoc, dar nu până la finalul jocului, adică în câteva minute trebuie să treci peste, să fii bărbat și să încerci să revii în joc, să alergi după egalare. Pentru că asta s-a întâmplat de cele mai multe ori, a trebuit să alergăm după egalare, dar în foarte multe meciuri, noi am clacat pur și simplu. Șocul trebuie să existe într-un timp scurt, 3-5 minute, pe urmă vreau să văd jucători care îi trag pe ceilalți după ei. Unii sunt jucători cu experiență și atunci asta trebuie să vezi, nu să lași capul plecat, pentru că așa nu faci nimic. Singurul meci în care poate am arătat bine după ce am luat gol a fost la Craiova, când, pe fondul unui joc bun, am luat acel gol, dar pe urmă repriza a doua a fost una foarte bună” a declarat tehnicianul echipei de pe malul Cibinului.

”Trebuie să crezi până la capăt”

Măldărășanu le cere jucătorilor săi să creadă în șansa lor, chiar și atunci când totul pare compromis. Un exemplu sugestiv este atacantul lui Csikszereda, Eppel, care a marcat într-o săptămână două goluri norocoase, primul la Sibiu după gafa lui Selimovic, al doilea la Miercurea Ciuc, după o eroare mare a portarului de la Petrolul.

”Nu putem să mergem la nesfârșit așa, trebuie să lăsăm toate lucrurile deoparte, pentru că ăsta este fotbalul. Există și ghinion sau șansă, dar există și decizii care în anumite momente au fost foarte greșite și asta s-a văzut pe tabelă. Trebuie să vină și partea pozitivă pentru noi, dar numai că trebuie să arătăm că ne batem până la final și că credem în șansa noastră. Așa s-a întâmplat la Rapid, în a doua repriză n-a fost foarte bună, dar totuși am revenit. De ce? Pentru că am urcat liniile, am fost în jumătatea adversă, am ajuns în careu și atunci apar și astfel de goluri. Pentru că ați văzut Eppel, atacantul de la Csikszereda a dat două goluri în 2 etape, nu pe valoare, dar probabil crede foarte mult, se antrenează bine și Dumnezeu l-a răsplătit. Să dai un gol cu noi de maniera în care l-a dat și apoi vineri la fel cu Petrolul, asta arată că el crede până la capăt. Asta le spun și băieților, la un moment dat o să dai golul și spatele, dar trebuie să crezi până la capăt. Nu este o perioadă bună, trebuie să trecem prin ea, să fim bărbați și să ne asumăm această situație. Ne trebuie un rezultat pozitiv de care să ne legăm” a mai spus Măldărășanu în conferința de presă susținută sâmbătă la Sibiu.

FC Hermannstadt este pe locul 15 în Superliga, cu doar 10 puncte din 13 meciuri. Sibienii au trei eșecuri consecutive în campionat, dar și trei înfrângeri la rând pe ”Municipal”, deși adversarii au fost unii accesibili.