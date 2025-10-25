Ediția 2025 a Astra Film Festival a încheiat o sărbătoare de zece zile dedicate documentarului, marcând trei decenii de existență a unuia dintre cele mai importante festivaluri de film non-ficțional din Europa Centrală și de Est. Gala de premiere a reafirmat misiunea Festivalului de a aduce publicul față în față cu realitatea globală în toată diversitatea și complexitatea ei.

Sala Thalia a fost arhiplină, publicul venind în număr mare pentru a celebra creația documentară și pe cei mai buni regizori ai acestei ediții. Evenimentul a fost moderat de Amalia Enache, care a anunțat câștigătorii celor șapte secțiuni competiționale.

„Selecția oficială din acest an ne-a pus mai direct ca oricând în fața lumii așa cum începe ea să devină”, a subliniat Amalia Enache, prezentatoarea galei, într-un discurs care a sintetizat spiritul ediției. Publicul a fost invitat într-o „călătorie fără pașaport și fără bilet de avion”, traversând continente, culturi și comunități prin intermediul filmului documentar.

Ediția 2025 a fost una record: peste 10 zile de proiecții, zeci de filme din întreaga lume și sute de invitați — regizori, producători, jurnaliști și spectatori dedicați documentarului. Programul a inclus proiecții în premieră, discuții tematice și evenimente speciale care au consolidat Sibiu ca un hub al cinematografiei documentare contemporane.

Premiile Astra Film 2025 au fost acordate celor mai relevante producții din competițiile internaționale și naționale, recompensând nu doar valoarea artistică, ci și forța de a genera dialog social. Printre laureați s-au numărat filme care au abordat teme legate de schimbările climatice, migrație, identitate și transformările lumii post-digitale.

În Secțiunea competițională Voci Emergente, trofeul pentru Cel mai bun documentar a revenit filmului Kabul, între rugăciuni, semnat de Aboozar Amini (Olanda, 2025). Pelicula oferă o perspectivă profund umană asupra vieții cotidiene din capitala Afganistanului, surprinzând lupta pentru normalitate într-un oraș aflat mereu între speranță și suferință.

Tot în această secțiune, premiul pentru Cel mai bun regizor a fost acordat lui David Bim, pentru filmul Spre Vest, în Zapata (Cuba, 2025). Documentarul explorează drumul tinerilor cubanezi care visează la libertate, surprinzând tensiunea dintre idealuri și realitatea socială a unei lumi în schimbare.

În Secțiunea competițională Europa de Est, juriul a decis că Cel mai bun documentar este Dragul meu Théo, realizat de Alisa Kovalenko (Ucraina, Polonia, Cehia, 2025). Filmul urmărește povestea unui artist aflat între iubire și război, un portret emoționant despre fragilitate, memorie și reziliență în vremuri tulburi.

La categoria România, premiul pentru Cel mai bun documentar i-a fost acordat regizoarei Paula Oneț pentru filmul Still Nia (România, 2025), o producție care surprinde cu sensibilitate legătura dintre identitate, dans și libertatea interioară.

Tot în această secțiune, trofeul pentru Cel mai bun regizor a fost câștigat de Andra MacMasters, pentru Viitor luminos (România, 2025), o lucrare cinematografică ce explorează speranțele și fricile unei generații care caută sens într-un viitor incert.

În Secțiunea DocSchool, destinată tinerilor creatori aflați la început de drum, premiul pentru Cel mai bun documentar a fost acordat filmului Planul necunoscut al lui Dumnezeu, realizat de Moritz Mueller-Preisser (Germania, 2025). Documentarul abordează cu o maturitate surprinzătoare temele credinței și destinului, din perspectiva unei tinere generații care își caută repere spirituale.

De asemenea, în Secțiunea DocShort, dedicată filmului documentar de scurtmetraj, juriul a ales drept Cel mai bun documentar producția 67 de milisecunde, semnată de Fleury Fontaine (Franța, 2025). Filmul reușește să condenseze într-un format scurt o poveste intensă despre timp, percepție și vulnerabilitatea umană.

Momente artistice și mesaje cu impact

Gala a fost completată de momente artistice susținute de Ana Everling, Tulnicăresele și Fanfara din Cozmești, care au oferit publicului o seară memorabilă, plină de emoție și energie.

Printre invitații care au luat cuvântul sâmbătă seara s-a numărat și Eniko Gall, reprezentantă a Asociației A.L.E.G. (Asociația pentru Libertate și Egalitate de Gen). Aceasta a transmis un mesaj puternic împotriva violenței: „Pentru a preveni violența avem nevoie de oameni – de specialiști, de prieteni, de cei care sunt aici, care să spună nu violenței, să facă front comun cu femeia care este victimă și să arate că acest comportament nu este acceptat de către noi.”

În timpul discursului, mai multe persoane din public au ridicat pancarte cu mesaje sugestive precum: „Bărbați, vrem aliați”, „Fără frică pe stradă”, „Te aud, te cred, te ajut.”

Astra Film 2025 a reafirmat că documentarul rămâne o artă vie, capabilă să conecteze oamenii dincolo de granițe și de ecrane. Sau, cum a spus moderatorul galei, „reflectoarele nu ar trebui să fie pe noi, ci pe lumea pe care filmele o aduc în fața noastră”.