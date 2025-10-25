Meteorologii ANM anunță că acest weekend va aduce vreme predominant frumoasă în România, cu cer degajat în majoritatea regiunilor, deși spre seară se vor înregistra înnorări și ploi izolate în sud-vestul țării.

Temperaturile vor varia semnificativ de la o zonă la alta: în nord-estul Transilvaniei maximele vor fi de doar 9-10 grade Celsius, în timp ce în sudul țării se vor atinge valori de până la 20 de grade. În București, mercurul termometrelor va urca până la 18-19 grade.

Meteorologul Mihai Timu a precizat că vântul va fi slab, chiar și în zonele joase și pe crestele Carpaților Orientali, iar sâmbătă noapte ploile vor cuprinde jumătatea de vest a țării. Duminică, în prima parte a zilei, se așteaptă ploi slabe locale în centrul, sudul și estul teritoriului, iar în Capitală temperaturile vor fi în jur de 10 grade dimineața, urcând spre 15-17 grade după-amiază.

La munte, la altitudini mari, există posibilitatea unor precipitații slabe sub formă de lapoviță sau ninsoare, mai ales pe timpul nopții, când temperaturile pot coborî sub 0 grade.

Meteorologii prognozează că, după ziua de marți, vremea va fi din nou predominant frumoasă, cu temperaturi mult peste normalul perioadei.