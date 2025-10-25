tragedie în munții făgăraș: doi oameni au murit după ce au căzut în gol câteva sute de metri / video

Un accident montan grav s-a produs astăzi în Munții Făgăraș, în zona Vârfului Netedu. Trei persoane au alunecat pe versantul vestic, spre Valea Arpășelului.

Potrivit Salvamont Sibiu, una dintre victime a reușit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe o pantă abruptă, suferind răni incompatibile cu viața.

Persoana aflată în viață a fost recuperată de un elicopter SMURD, prin trolierea unui salvator montan, și transportată în siguranță la Bâlea Lac.

Un salvator montan a coborât în zonă și a constatat decesul celorlalte două persoane. Din cauza terenului extrem de dificil și a condițiilor meteorologice nefavorabile, trupurile acestora nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere.

Operațiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru, cât și aerian, în funcție de evoluția vremii.

Din primele informații, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă existente la altitudini mari în Munții Făgăraș.

Deocamdată nu se cunosc vârstele și identitatea victimelor. Salvamont Sibiu urmează să ofere noi informații în cursul zilei de mâine.