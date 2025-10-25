trecem la ora de iarnă: cum ne afectează și cum ne adaptăm

România revine la Timpul Legal Român în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025: ce trebuie să știe cetățenii.

În noaptea de sâmbătă, 25 octombrie 2025, spre duminică, 26 octombrie 2025, România revine la Timpul Legal Român, marcând sfârșitul perioadei de aplicare a orei de vară. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, oferind românilor ocazia de a dormi cu o oră în plus. Ziua de duminică, 26 octombrie, va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore.

Cum funcționează schimbarea orei

În țările care aplică această practică, procesul nu este simultan, datorită diferențelor de fus orar. Deși popular se vorbește despre „trecerea la ora de iarnă”, corect este să spunem că România revine la Timpul Legal Român, echivalent cu timpul standard al Europei de Est (UTC+2). În perioada de vară, România folosește fusul orar UTC+3, fiind cu trei ore înaintea Timpului Universal Coordonat (UTC).

Trecerea la ora de vară din 2025 s-a produs pe 30 martie, când ora 03:00 a devenit ora 04:00. Scopul introducerii orei de vară a fost folosirea mai eficientă a luminii naturale și reducerea consumului de energie.

Istoricul orei de vară

Ideea folosirii luminii naturale pentru economisirea energiei a fost propusă de Benjamin Franklin în 1784. Aplicarea efectivă a orei de vară a început în timpul Primului Război Mondial, în 1916, în Germania și alte câteva țări europene.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932, între 22 mai și 2 octombrie. Între 1933 și 1940, perioada orei de vară se întindea de la prima duminică din aprilie până în prima duminică din octombrie. Între 1941 și 1979, ora de vară nu s-a mai aplicat. Din 1979 până în 1996, cu unele excepții, ora de vară se aplica de la sfârșitul lui martie până la sfârșitul lui septembrie. Din 1997, România respectă regula actuală: trecerea la ora de vară în ultima duminică din martie și revenirea la ora standard în ultima duminică din octombrie.

La nivel european, directiva privind ora de vară a intrat în vigoare în 2001. Conform acesteia, toate statele membre ale UE trec la ora de vară în ultima duminică din martie și revin la ora standard în ultima duminică din octombrie. În 2019, Parlamentul European a susținut o inițiativă de renunțare la schimbarea sezonieră a orei, însă decizia finală a fost amânată, iar dezbaterea continuă.

Recomandări pentru adaptarea la noul program

Psihologul Liliana Luca explică faptul că schimbarea orei poate afecta ritmul circadian, adormirea și trezirea. Persoanele sensibile pot resimți oboseală, somnolență și modificări ale calității somnului.

Pentru a reduce efectele negative:

Ajustați treptat ora de culcare și ora de trezire în zilele dinaintea schimbării;

Mențineți un mediu propice somnului: cameră întunecată, pat confortabil, temperatură agreabilă;

Evitați telefoanele, televizoarele sau alte ecrane înainte de somn;

Respectați o rutină regulată pentru relaxare și somn.

Concluzie

Revenirea la Timpul Legal Român aduce un avantaj imediat: o oră în plus de odihnă. Totodată, această practică, aplicată de România de aproape un secol, urmărește eficiența energetică și folosirea luminii naturale. Cetățenii sunt sfătuiți să fie atenți la adaptarea ritmului biologic, în special persoanele sensibile sau cu afecțiuni cronice.