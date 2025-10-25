Un turist străin a fost atacat de un urs, sâmbătă dimineața, pe un traseu montan din județul Brașov, între Tâmpa și Postăvaru. Incidentul s-a petrecut în timp ce bărbatul se deplasa spre Vârful Postăvarul, scrie Digi24.
Victima a reușit să scape din ghearele animalului și a coborât până în zona unui izvor, unde a fost găsită de un trecător care a sunat imediat la 112. Turistul a fost preluat de echipajele de intervenție și transportat la spital, având răni la nivelul feței și al membrelor.
Autoritățile au constituit o echipă de intervenție care s-a deplasat în zonă pentru a identifica ursul.
Este al doilea incident de acest fel înregistrat în ultima perioadă, după ce, săptămâna trecută, un bărbat de 88 de ani din județul Neamț a fost găsit mort în apropierea locuinței sale, cel mai probabil în urma unui atac de urs.
Ultima oră
- Schimbări în echipă la FC Hermannstadt – gafeurii, trași pe dreapta: “Sunt alții care își așteaptă rândul” / video 4 minute ago
- Primăria mesaj de Ziua Armatei Române: “La Mulți Ani, tuturor celor din Garnizoana Sibiu” 13 minute ago
- „Oglinzile fragilității”, în a opta zi de Astra Film Festival. Sâmbătă are loc Gala Premiilor AFF2025 20 de minute ago
- Turist atacat de un urs pe un traseu montan: a reușit să scape o oră ago
- Detalii de la ședința “cu cărțile pe față” de la FC Hermannstadt. “Măldă”: “Am spus ca dacă schimbarea e soluția, nu e niciun fel de problemă” / video o oră ago