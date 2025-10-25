turist atacat de un urs pe un traseu montan: a reușit să scape

Un turist străin a fost atacat de un urs, sâmbătă dimineața, pe un traseu montan din județul Brașov, între Tâmpa și Postăvaru. Incidentul s-a petrecut în timp ce bărbatul se deplasa spre Vârful Postăvarul, scrie Digi24.

Victima a reușit să scape din ghearele animalului și a coborât până în zona unui izvor, unde a fost găsită de un trecător care a sunat imediat la 112. Turistul a fost preluat de echipajele de intervenție și transportat la spital, având răni la nivelul feței și al membrelor.

Autoritățile au constituit o echipă de intervenție care s-a deplasat în zonă pentru a identifica ursul.

Este al doilea incident de acest fel înregistrat în ultima perioadă, după ce, săptămâna trecută, un bărbat de 88 de ani din județul Neamț a fost găsit mort în apropierea locuinței sale, cel mai probabil în urma unui atac de urs.