zeci de mii de pelerini în drum spre catedrala mântuirii neamului care se deschide duminică cu fastul cuvenit pentru sființirea picturii

Duminică, Catedrala Mântuirii Neamului din București se deschide oficial pentru credincioși, marcând un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română. Evenimentul coincide cu sfințirea picturii Catedralei și va reuni zeci de mii de pelerini, oficiali și reprezentanți ai Bisericii din toate colțurile țării.

Construcția Catedralei, începută în 2010 pe Dealul Arsenalului, a durat 15 ani și a costat aproximativ 270 de milioane de euro. Lăcașul ortodox, cel mai mare din lume, are o înălțime de 127 de metri, depășind chiar Parlamentul României. Interiorul ocupă peste 13.000 de metri pătrați, are aproape 400 de ferestre (din care 120 sunt vitralii), cinci candelabre masive și șase clopote cu o greutate totală de 33 de tone, dintre care clopotul principal este cel mai mare cu balans liber din lume. Clădirea este dotată cu opt lifturi, 28 de uși de bronz controlate computerizat și este proiectată să reziste la cutremure de peste 8,5 grade, scrie Digi24.

Mobilizarea pelerinilor este națională: din Cluj-Napoca, aproximativ 150 de credincioși au plecat spre București cu trei autocare, iar alte grupuri din județ depășesc 1.000 de participanți. Din Maramureș, circa 300 de pelerini au pornit din Baia Mare, participând mai întâi la o slujbă de rugăciune și primind binecuvântarea preoților înainte de plecare.

Programul liturgic al evenimentului este următorul:

07:30-10:00 – Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de trei ierarhi, 67 de preoți delegați și 12 diaconi.

10:15 – Sosirea Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

10:30-12:30 – Slujba de sfințire a picturii Catedralei, oficiată de cei doi Patriarhi împreună cu un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.

Accesul credincioșilor în interiorul Catedralei va fi permis după ora 20:00, în timp ce invitații oficiali vor ocupa primele 2.500 de locuri disponibile în Sfântul Altar. La final, se va citi Actul de sfințire.

Evenimentul de duminică marchează astfel o etapă importantă în istoria ortodoxiei românești, aducând împreună tradiția, arhitectura monumentală și mobilizarea credincioșilor din întreaga țară.