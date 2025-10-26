update: accident pe strada victor hugo din sibiu: mașină izbită violent de un stâlp. martor: „a zburat peste ștefan cel mare, era să lovească un pieton” video foto

Un accident rutier s-a produs în această seară, în jurul orei 20:00, pe strada Victor Hugo din Sibiu. Șoferul unui autoturism a pierdut controlul și a lovit puternic un stâlp de electricitate.

În urma impactului, partea din față a mașinii a fost distrusă, iar resturi metalice sunt împrăștiate pe carosabil. Din primele informații, nu există victime mortale.

La momentul redactării acestei știri, echipajele de intervenție nu au ajuns încă la fața locului. Imaginile au fost transmise redacției de un cititor aflat în zonă.

Vom reveni cu detalii imediat ce autoritățile oferă informații oficiale despre cauzele accidentului și starea persoanelor implicate.

UPDATE 20.30

La fața locului au ajuns între timp un echipaj de pompieri, o ambulanță și poliția, care asigură zona și evaluează starea persoanelor implicate.

Potrivit martorilor, șoferul venea din direcția străzii Gheorghe Țițeica, a trecut cu viteză peste intersecția cu Ștefan cel Mare, iar din cauza unei denivelări ar fi pierdut controlul volanului.

„Din câte am înțeles, mașina a venit de jos, de lângă Profi, în viteză, a trecut peste Ștefan cel Mare. Aici e o burtă în drum, a sărit puțin, a pierdut controlul și s-a înfipt în stâlp”, a declarat un martor.

O altă persoană aflată la fața locului a spus că șoferul era să lovească un pieton care traversa în acel moment:

„A zburat efectiv peste Ștefan cel Mare. Doamna care venea pe Ștefan, dinspre Poliție spre Vasile Aron, era cât pe ce să fie lovită. Mașina a pierdut echilibrul și s-a înfipt în al doilea stâlp de pe Victor Hugo.”

UPDATE 20.35

O altă mărturie spune că „Doamna era cu mașina și au zis că au avut noroc că a trebuit să stea după un biciclist care trecea prin giratoriu, că altfel praf făcea. Au zburat practic prin fața lor și au făcut balans când au sărit peste Ștefan cel Mare, au pierdut controlul și s-au înfipt direct în stâlp.”

Aceeași martoră și soțul ei au fost primii care au ajuns la locul accidentului și au scos pasagerii din mașină.

„Doamna cu domnul care veneau pe aici i-au scos din mașină. Se pare că o persoană este lovită la nas, dar nu sunt probleme majore”, a mai precizat martorul.

Din primele informații, nu există victime mortale.