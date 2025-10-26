Poliția franceză a reușit să prindă doi dintre cei patru membri ai bandei care au furat, săptămâna trecută, bijuterii istorice din colecția lui Napoleon și a împărătesei Eugenia, evaluate la 88 de milioane de euro. Cei doi suspecți au fost arestați sâmbătă noapte, unul pe aeroportul Charles de Gaulle, în timp ce încerca să urce într-un avion spre Algeria, iar celălalt în suburbia Saint-Denis, la nord de Paris.

Conform publicației Le Parisien, ambii bărbați, în jur de 30 de ani, se află acum în custodia judiciară, sub acuzațiile de „apartenență la o bandă organizată” și „complot criminal”. Investigațiile sunt coordonate de Brigada pentru Reprimarea Bandelor Organizate (BRB) și de Oficiul Central de Luptă împotriva Traficului de Bunuri Culturale (OCBC), iar peste 500 de polițiști au fost mobilizați în operațiunea de căutare.

Furtul a fost unul spectaculos: banda a pătruns în Galeria Apollo a muzeului printr-o fereastră de la etajul întâi, folosind un lift exterior. În doar șapte minute, hoții au reușit să sustragă opt bijuterii, printre care un colier cu smaralde oferit de Napoleon soției sale, Maria Luisa, și o diademă cu 212 diamante a împărătesei Eugenia. Potrivit anchetatorilor, în timpul fugii, infractorii au scăpat cea mai valoroasă piesă – coroana Mariei Eugenia – și au pierdut un coif, detalii care au permis poliției să colecteze peste 150 de probe ADN.

Camerele de supraveghere din zona muzeului și de pe autostrăzile din jurul Parisului au fost decisive pentru localizarea suspecților. În plus, ancheta a fost ajutată de mărturia proprietarului platformei ridicătoare folosite la jaful din noaptea de duminică spre luni.

Potrivit Le Figaro, unul dintre suspecți plănuia să ajungă în Algeria, iar celălalt intenționa să fugă în Mali. Procurorul Parisului, Laure Beccuau, a declarat vineri seara că este „optimistă” cu privire la desfășurarea anchetei, însă a avertizat că bijuteriile ar fi putut fi deja dezmembrate sau vândute pe piața neagră.

Poliția continuă căutările pentru ceilalți doi membri ai grupului, iar noi arestări nu sunt excluse în următoarele ore.

