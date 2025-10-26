Europarlamentarul sibian Dan Barna (USR) a fost reales vicepreședinte al ALDE Party – Liberals and Democrats for Europe, formațiunea care reunește partidele liberale din întreaga Uniune Europeană. Anunțul a fost făcut de Barna într-o postare publică, în care a mulțumit „prietenilor liberali pentru realegere” și a afirmat că va continua „misiunea pentru democrație, stat de drept și valorile liberale” în Europa.

„Această reconfirmare mă onorează și voi lupta pentru misiunea noastră față de valorile liberale și cetățeni, pentru democrație și statul de drept în întreaga Uniune Europeană și în vecinătatea sa”, a scris Dan Barna, mulțumind și colegilor din Uniunea Salvați România (USR), care au participat la reuniunea ALDE alături de președintele partidului, Dominic Fritz, și o delegație formată din parlamentari, miniștri și consilieri locali.

Barna ocupă funcția de vicepreședinte ALDE încă din 2023 și face parte din grupul Renew Europe (RE), care reunește formațiunile liberale și proeuropene din UE.

Context: ALDE Party și ponderea liberalilor în Parlamentul European

ALDE Party este unul dintre cele mai vechi partide politice europene, înființat în 1976, și reprezintă baza ideologică a grupului Renew Europe. După alegerile europene din 2024, Renew Europe ocupă 77 de locuri din totalul de 720, adică aproximativ 10,7 % din Parlamentul European, potrivit datelor oficiale publicate de europarl.europa.eu.

Celelalte grupuri politice majore sunt:

European People’s Party (EPP) – 188 de locuri (26,1 %)

– 188 de locuri (26,1 %) Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) – 136 de locuri (18,9 %)

– 136 de locuri (18,9 %) European Conservatives and Reformists (ECR) – 78 de locuri (10,8 %)

– 78 de locuri (10,8 %) Patriots for Europe (PfE) – 84 de locuri (11,7 %)

Grupul liberal Renew rămâne o forță centristă importantă în echilibrul de putere de la Bruxelles, având un rol esențial în formarea majorităților pentru inițiativele proeuropene și de consolidare a statului de drept.

Reprezentarea liberală românească în Europa

USR este membru cu drepturi depline al ALDE Party și are, în prezent, doi europarlamentari în grupul Renew Europe: Dan Barna și Vlad Voiculescu. Din 2019 până în prezent, ponderea liberalilor români în Parlamentul European a variat între 2 și 4 eurodeputați, în funcție de configurația post-Brexit și de redistribuirile de mandate.

Realegerea lui Dan Barna în conducerea ALDE consolidează poziția României în familia liberală europeană și aduce Sibiului, orașul său natal, o vizibilitate sporită la nivelul deciziei europene.