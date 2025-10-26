fc hermannstadt câștigă duelul sibian din cupă cu interstar

FC Hermannstadt s-a calificat în turul 3 al Cupei României la fotbal feminin, după ce a câștigat duminică, pe ”Pietricica”, scot 5-0 cu Interstar Sibiu.

Turul 2 al Cupei României a programat pe ”Pietricica” duelul sibian dintre FC Hermannstadt (Liga 2) și Interstar (Liga 3). Fetele de la Interstar câștigaseră în primul tur, 3-2 la Sibiu cu KSE Târgu Secuiesc.

Experiența superioară a jucătoarelor de la Academia de Fotbal Măgura, călite sezonul trecut în Superliga s-a făcut din plin simțită în duelul cu junoarele care activează la Liga 3.

Astfel, echipa de Liga 2, FC Hermannstadt s-a impus clar, cu 5-0 (1-0), după reușitele lui Băilă, Chirilă, Dinescu, Frățilă și O. Diana și continuă astfel drumul în Cupa României.

Ca un fapt inedit, antrenorul de la Interstar Sibiu, Octavian Budică a avut-o în premieră ca adversară pe soția sa, Maria Budică, căpitanul celor de la FC Hermannstadt. Tânărul tehnician a fost pentru patru ani pe banca lui FC Hermannstadt, în perioada 2020-2024.