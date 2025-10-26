ilie bolojan huiduit duminică la catedrala neamului: “la pușcărie!”

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit din nou de mulțime, duminică, la sfințirea Catedralei Neamului din București. Este a treia zi la rând când șeful Guvernului se confruntă cu proteste spontane și mesaje ostile din partea cetățenilor.

„Huo! La pușcărie! Demisia, demisia! Hoțule!”, au strigat protestatarii prezenți la evenimentul de la Catedrala Națională. Oamenii au cerut demisia premierului, acuzându-l de tăieri salariale și de măsuri economice considerate abuzive.

Cu doar o zi înainte, Ilie Bolojan fusese huiduit la Carei, în timpul ceremoniei dedicate Zilei Armatei Române, iar vineri, la Iași, s-a confruntat cu o reacție similară.

Întrebat despre aceste incidente, premierul a declarat că nu se simte afectat de criticile din stradă:

„Nu vă faceți griji. Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri. N-am probleme din astea. Înțelegeți? N-am niciun fel de probleme”, a spus Ilie Bolojan.

Potrivit publicației Gândul, și miniștrii Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu au fost întâmpinați cu huiduieli la același eveniment. În momentul în care oficialii părăseau zona, un grup de participanți a scandat:

„Huo! Hoții! Aveți 7%! Ați vândut România! Trădătorilor! Demisia!”

Reacțiile publice vin în contextul nemulțumirilor generate de măsurile economice recente ale Guvernului și de tensiunile politice apărute după rectificarea bugetară.