măgura cisnădie se întoarce neînvinsă de la cluj / video

Handbalistele de la Măgura Cisnădie au remizat sâmbătă la Cluj Napoca, 27-27 cu CSU, în runda a cincea a Diviziei A.

Meciul dintre CSU Cluj Napoca și Măgura Cisnădie a fost unul echilibrat și s-a încheiat cu o remiză echitabilă. Clujul a condus la pauză la limită, scor 11-10. CSU a reușit în prima parte a reprizei secunde să se desprindă la patru goluri și a condus cu 15-11 (minutul 33), 18-14 (minutul 40) și 20-16 (minutul 42).

Ultimele 18 minute au aparținut însă Cisnădiei, care a revenit treptat în meci. Măgura a condus în minutul 51, 23-22, iar finalul a fost unul electrizant. Cu 3 minute înainte de final, CSU a condus cu 27-25. Măgura a reușit însă să egaleze însă printr-o execuție frumoasă a lui Toth. S-a terminat 27-27 și echipa pregătită de Alexandru Weber a plecat cu un punct prețios din deplasare.

Măgura este pe locul 4 în Seria C, cu 5 puncte din 5 jocuri. Gloria Bistrița II și CSM Tg. Mureș conduc seria, având punctaj maxim.

MĂGURA: Dumitriu, Albu, Ilie – Toth 7, Tâmplaru 6, An. Dina 6, Onofrei 3, Brumaru 2, Tomescu 2, Poplăcean 1, Macovei, Blejusca, Postolache. Antrenor: Alexandru Weber