tragedia din munții făgăraș: salvamontiștii încearcă să recupereze trupurile celor 2 turiști morți / video

Salvamontiștii sibieni au reluat, duminică dimineața, operațiunea de recuperare a celor doi turiști care și-au pierdut viața sâmbătă în Munții Făgăraș, la Vârful Netedu, în condiții meteorologice dificile. Zborul elicopterului este îngreunat de plafonul de nori, care se află „la limită”, a declarat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, pentru AGERPRES.

În teren s-au deplasat 11 salvatori montani pe jos pentru a ajunge la locul tragediei, iar alți patru salvamontiști încearcă să ajungă la trupurile victimelor cu ajutorul elicopterului.

„O echipă terestră de 11 salvamontiști a plecat la ora 9. O echipă de 4 salvamontiști va fi inserată în teren cu ajutorul elicopterului. Sperăm că vremea va permite acest lucru. Dacă nu se va reuși trolierea cu elicopterul, vom încerca terestru”, a explicat Dan Popescu.

Cei trei turiști, toți bărbați din Ploiești, nu erau echipați corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă. Sâmbătă, aceștia au alunecat sute de metri pe o pantă abruptă de la Vârful Netedu. Doi dintre ei au decedat, iar unul a supraviețuit. Supraviețuitorul a fost recuperat de elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, și a plecat spre mașina sa din Căldarea Bâlea, starea lui nefiind gravă.

Meteorologii anunță pentru zona înaltă a Munților Făgăraș cer noros, ceață și vânt cu viteze de 40-50 km/h. Stratul de zăpadă la Bâlea Lac, unde se află baza Salvamont, măsoară 18 centimetri. În zona crestelor pot apărea trecător lapoviță sau ninsori slabe, iar precipitațiile sub 2.000 de metri vor fi predominant ploi.