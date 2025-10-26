tragedie în vâlcea: un bărbat, găsit carbonizat într-o rulotă mistuită de flăcări

Un bărbat a fost găsit carbonizat într-o rulotă care a luat foc, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Hotărasa, județul Vâlcea.

Potrivit ISU Vâlcea, incendiul a izbucnit la o rulotă și a fost anunțat la ora 1.46. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de lucru Horezu și un echipaj SAJ.

Pentru a ajunge la locul indicat, echipajul de pompieri a trebuit să se deplaseze pe jos pe o distanță de aproximativ 400 m, accesul cu autospeciala fiind imposibil.

Pompierii au constatat că o rulotă de aproximativ 8 metri pătrați ardea mocnit. S-a intervenit cu găleți cu apă pentru lichidarea incendiului și pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului.

În interiorul rulotei a fost găsit un bărbat carbonizat.