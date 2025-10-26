tunelul robești prinde contur: turcii de la mapa-cengiz sapă acum și al doilea fir spre sibiu

Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz a început lucrările la al doilea fir al Tunelului Robești, lung de 900 de metri, primul dintre cele șapte tuneluri planificate pe secțiunea montană 2 Boița – Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

Pasionații de infrastructură au surprins sâmbătă seara imagini de pe șantier, care arată că lucrările au demarat și pe cel de-al doilea fir al tunelului. Potrivit estimărilor, săpăturile vor începe în curând și din partea cealaltă a tunelului, scrie Economica.net.

„Autostrada A1 Sibiu – Pitești, Tunel Robești – portal spre Sibiu. Mapa-Cengiz lucrează non-stop!”, a declarat Remus Matache, autorul imaginilor, care au fost postate și pe forumul de specialitate PeUndeMerg.ro al Asociației Pro Infrastructură.

În luna iulie, secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioșteanu, anunța începerea execuției Tunelului Robești, primul tunel al secțiunii 2. Pe 17 iulie, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, confirma că Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru această etapă, în lungime de 900 de metri.

Secțiunea 2 Boița – Cornetu, cu o lungime de 31,33 km, este unul dintre cele mai dificile loturi de autostradă din România. Contractul, în valoare de 4,25 miliarde de lei, are o durată de 68 de luni și include 48 de poduri și viaducte cu lungimi între 32 m și 843 m, precum și 7 tuneluri cu lungimi între 247 m și 1.536 m.