accident în mediaș, pe șoseaua sibiului: echipaje smurd și saj la fața locului

Un accident rutier a avut loc astăzi, 27 octombrie, pe Șoseaua Sibiului din municipiul Mediaș, la fața locului intervenind un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o ambulanță SAJ, potrivit ISU Sibiu.

„Două persoane au avut nevoie de asistență medicală întrucât au suferit traumatisme lombare. Este vorba de un bărbat în vârstă de 58 de ani și o femeie în vârstă de 54 de ani. Aceștia sunt transportați la CPU Mediaș conștienți”, a transmis slt. Andreea Ștefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu.

Polițiștii Biroului Rutier Mediaș au precizat că, din primele cercetări, accidentul s-a produs după ce șoferul unui autoturism, un bărbat de 63 de ani din județul Mureș, a pătruns pe Șoseaua Sibiului fără să acorde prioritate și a intrat în coliziune cu autoturismul condus de bărbatul de 58 de ani, domiciliat în Copșa Mică.

„Conducătorul auto de 58 de ani și o femeie de 54 de ani, pasageră în autoturismul acestuia, au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Traficul rutier la fața locului se desfășoară alternativ. Vă rugăm să respectați indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă pentru a evita blocajele și alte incidente.