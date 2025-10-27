update: accident la ighișu vechi. coliziunea dintre o mașină și un camion blochează traficul pe drumul spre agnita

Polițiștii sibieni informează că traficul pe DJ 106, la ieșirea din localitatea Ighișu Vechi către Sibiu, este momentan blocat complet.
UPDATE: Conform IPJ Sibiu, în jurul orei 19:35, traficul rutier a fost reluat.
Știre inițială:
Conform primelor date, acolo a avut loc o coliziune între un autocamion și un autoturism. Din fericire, nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Totuși, circulația rutieră va rămâne închisă până la degajarea părții carosabile.
