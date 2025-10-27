update: accident la ighișu vechi. coliziunea dintre o mașină și un camion blochează traficul pe drumul spre agnita
foto: arhivă

Polițiștii sibieni informează că traficul pe DJ 106, la ieșirea din localitatea Ighișu Vechi către Sibiu, este momentan blocat complet.

UPDATE: Conform IPJ Sibiu, în jurul orei 19:35, traficul rutier a fost reluat.

Știre inițială:

Conform primelor date, acolo a avut loc o coliziune între un autocamion și un autoturism. Din fericire, nu au existat victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Totuși, circulația rutieră va rămâne închisă până la degajarea părții carosabile.

