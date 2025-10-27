accident la mihăileni: șoferul vinovat, alcoolemie de 0,72

Accident rutier la Mihăileni: un tânăr prins cu alcool la volan.
În dimineața zilei de 25 octombrie, în jurul orei 05:40, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita au fost sesizați despre un accident rutier produs pe DJ 141A, în localitatea Mihăileni.
La fața locului, oamenii legii l-au identificat pe conducătorul autoturismului implicat, un localnic în vârstă de 23 de ani. Din primele verificări, s-a constatat că tânărul a pierdut controlul direcției și a acroșat un alt autoturism aflat în afara părții carosabile.
Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care tânărul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Cercetările continuă la nivelul Secției nr. 3 Poliție Rurală Agnita, pentru stabilirea situației de fapt și aplicarea măsurilor legale.
