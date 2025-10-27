accident pe dn1 între avrig și făgăraș. cel puțin 2 persoane sunt rănite

Update

Este vorba despre un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale.

Conform purtătoarei de cuvânt IPJ Sibiu, ,,traficul se desfășoară în continuare în mod alternativ.” Șoferii sunt rugați să circule cu prudență.

Știre inițială

Un accident rutier s-a produs luni, 27 octombrie, pe Drumul Național 1, la intrarea în localitatea Arpașu de Jos, dinspre Brașov. În eveniment au fost implicate două autovehicule, iar două persoane au avut nevoie de evaluare medicală la fața locului.

Potrivit Slt. Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu, la locul incidentului au fost mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și o autospecială de primă intervenție. În sprijinul salvatorilor sibieni a fost trimis și un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Victoria, din cadrul ISU Brașov.

„Din primele informații, în accident sunt implicate două autovehicule. Două persoane au nevoie de evaluare medicală la fața locului. Misiunea este în desfășurare”, a transmis Slt. Andreea Ștefan.

Și IPJ Sibiu a transmis informații despre evenimentul rutier:

„În urma unui apel 112, Centrul operațional 112 din cadrul IPJ Sibiu a fost sesizat despre producerea unui accident rutier pe DN1, la intrarea în localitatea Arpașu de Jos, dinspre Brașov. Din primele informații, în accident sunt implicate două autovehicule.

La acest moment, traficul pe DN 1, la intrarea în localitatea Arpașu de Jos se desfășoară în mod alternativ.”