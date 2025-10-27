Deputatul PNL Mircea Fechet propune o extindere importantă a Sistemului de Garanție -Returnare (SGR), vizând ambalajele reutilizabile pentru băuturi și anumite produse alimentare.

Modificarea legislativă ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027 și va include sticle, borcane și ambalaje din plastic sau metal pentru produse precum borș, oțet, apă distilată sau cafea. Fiecare ambalaj va fi identificat printr-un cod digital unic, pentru a facilita trasabilitatea și reciclarea eficientă.

„Practic, extindem SGR-ul și în cămară, aducând sistemul și la borcane și ambalaje pentru diverse băuturi și produse alimentare. Borcanele cu capac din metal sau plastic, folosite pentru compot, zacuscă sau murături, vor putea fi returnate la punctele de colectare, contribuind la creșterea ratei de reciclare”, a explicat Fechet.

Parlamentarul subliniază că sistemul este acum suficient de matur pentru a integra și ambalajele reutilizabile, care pot fi refolosite zeci de ori. Astfel, infrastructura existentă pentru ambalaje de unică folosință va putea fi folosită și pentru sticle și borcane reutilizabile.

În prezent, discuțiile vizează doar ambalajele reutilizabile standard, precum sticle și borcane. Capsulele de cafea reutilizabile rămân în afara sistemului, din motive legate de dimensiuni și funcționalitatea aparatelor de returnare. Conform proiectului, garanția pentru aceste ambalaje reutilizabile ar urma să fie similară cu cea existentă pentru ambalajele de unică folosință, respectiv 50 de bani.

Fechet speră că aceste măsuri vor consolida beneficiile SGR-ului și vor contribui la un mediu mai curat în România, unde deșeurile de plastic și sticlă să fie colectate eficient și refolosite.