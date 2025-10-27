cazul incompatibilității fostului șef de la rutieră din sibiu, a ajuns la curtea constituțională. înalta curte a suspendat procesul lui bogdan maxim

Maxim Bogdan-Valentin, funcționar public cu statut special în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, a fost declarat în stare de incompatibilitate de către Agenția Națională de Integritate (ANI) pentru perioada 11 februarie 2020 – 3 februarie 2022.

Conform comunicatului ANI din aprilie 2023, Bogdan-Valentin a exercitat simultan funcția de ofițer de poliție – organ de cercetare al poliției judiciare în cadrul I.P.J. Sibiu și funcția de vicepreședinte al Asociației Internaționale a Polițiștilor – Secția Română, Regiunea I Sibiu. Aceasta a încălcat prevederile art. 2, alin. (4) din Legea nr. 364/2004, potrivit cărora calitatea de organ de cercetare penală al poliţiei judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior, scrie justnews.

La acea vreme, Bogdan-Valentin, care era șeful Serviciului Rutier Sibiu, a declarat pentru publicația Ora de Sibiu că funcția pe care a deținut-o în cadrul Asociației Internaționale a Polițiștilor a fost neremunerată. În mai 2023, ofițerul a contestat raportul ANI la instanța de contencios administrativ competentă.

În aprilie 2024, instanța a admis cererea lui Bogdan-Valentin de sesizare a Curții Constituționale a României, invocând excepția de neconstituționalitate a prevederilor OUG 20/2020 în ansamblul său, prin raportare la Legea 364/2004 și mai multe articole din Constituție (art. 1 alin. 3 și 5, art. 61, art. 73 și art. 115 alin. 4 și 6, art. 16 alin. 1 și art. 40 alin. 1).

În mai 2024, Curtea de Apel Alba Iulia a respins ca nefondată acțiunea formulată de Bogdan-Valentin împotriva ANI. Ulterior, el a atacat sentința la Înalta Curte de Casație și Justiție.

La primul termen de judecată, instanța supremă a decis, la 9 octombrie 2025, suspendarea judecății recursului formulat de Bogdan-Valentin împotriva deciziei Curții de Apel Alba Iulia până la pronunțarea Curții Constituționale asupra excepției de neconstituționalitate invocate. Decizia ÎCCJ este definitivă și a fost comunicată părților prin grefa instanței.

Potrivit legislației în vigoare, încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează conform reglementărilor aplicabile funcției respective. Persoana aflată în stare de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pe o perioadă de trei ani de la încetarea mandatului sau destituire. Dacă funcția este eligibilă, persoana nu poate ocupa aceeași funcție timp de trei ani de la încetarea mandatului.