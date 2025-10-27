ce weekend fabulos: 3 medalii de aur pentru juniorii de la champions k1 sibiu la o puternică gală / video

Cei trei sportivi de la Champions K1 Sibiu care au participat sâmbătă la a 12-a ediție a Cezar Fighting Championship de la Alba Iulia s-au întors cu medalii de aur.

Luptătorii de la Champions K1 Sibiu au avut o comportare foarte bună la tradiționala gală ”Cezar Fighting Championship” desfășurată la Alba Iulia.

Marcu Bucur este deja cel mai bun din țară la categoria sa, -40 Kg, după ce a reușit în acest an să îl învingă și pe campionul mondial. El a câștigat medalia de aur la Alba Iulia.

Câștigător în ring a terminat și Tudor Buga, care este la început de drum, având trei victorii din tot atâtea meciuri. Tot aur a adus pentru Champions și Alex Ursa, un alt tânăr aflat la început de drum.

O fată își va face debutul la profesioniști

Pentru Champions K1 Sibiu urmează în 15 noiembrie participarea la Grand MMA Tournament de la Satu Mare. Supranumit ”Diego”, Florin Mardiaș va avea al patrulea său meci la profesioniști. În premieră pentru clubul Champions K1 Sibiu, o fată își va face debutul la profesioniști. Teodora Șerban (18 ani) va intra în ring la categoria -55 kg.

Antrenorul Răzvan Tudor va deplasa la Satu Mare un lot compus din 11 sportivi la amatori, sperând ca în viitorul apropiat aceștia să facă saltul la galele de semi-profesioniști și profesioniști.

”La ce rezultate avem la amatori, mă aștept ca în cinci ani să fim cel mai tare club sportiv din țară la K1. Deja suntem cel mai numeros, avem peste 130 de sportivi” a declarat antrenorul Răzvan Tudor.