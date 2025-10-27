O excursie în Munții Făgăraș s-a transformat într-o tragedie sâmbătă, 25 octombrie 2025, când doi bărbați din Ploiești și-au pierdut viața după ce au alunecat pe o porțiune acoperită cu zăpadă și gheață înghețată, în apropiere de Vârful Netedu.

Victimele sunt foști și actuali polițiști. Primul, în vârstă de 35 de ani, era agent activ la Biroul Operațiuni Speciale Ploiești, implicat în misiuni de risc și protecție. Prietenul său, în vârstă de 55 de ani, a avut și el o carieră în poliție și împărtășea aceeași pasiune pentru drumeții montane. Ambii erau cunoscuți și respectați în comunitatea lor.

Cei doi făceau parte dintr-un grup de trei prieteni. Singurul supraviețuitor a relatat că toți au alunecat aproape simultan pe zona periculoasă, însă el a reușit să se agațe de stânci și să se salveze. Bărbatul a fost recuperat de un elicopter SMURD, suferind doar răni ușoare.

Acțiunea Salvamont

Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu a intervenit pentru recuperarea victimelor, mobilizând două echipe: o echipă pedestră formată din 11 salvatori montani și o echipă de patru salvatori inserați cu ajutorul elicopterului POA Brașov în apropierea victimelor. Salvatorii au parcurs aproximativ 70-80 de minute până la prima victimă, unde au procedat la coborârea în siguranță a celor două persoane și la joncțiunea cu echipa pedestră.

Ambele victime au fost transportate în firul văii, de unde elicopterul SMURD de la POA Brașov le-a preluat, împreună cu unul dintre salvatori, pentru transportul către baza muntelui. Echipa de salvatori se retrage spre bază, mai având de parcurs aproximativ trei ore până la mașini, acțiunea nefiind încă încheiată.

Directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a subliniat că tragedia evidențiază riscurile urcării pe crestele Munților Făgăraș în sezonul rece, recomandând echipament corespunzător și informare riguroasă înaintea oricărei excursii la altitudine.

Familia, colegii și comunitatea deplâng pierderea celor doi bărbați, iar tragedia readuce în atenție pericolele majore ale drumețiilor montane în condiții de iarnă.