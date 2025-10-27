După zece zile intense de cinema de calitate dedicate proiecțiilor, dezbaterilor, întâlnirilor cu cineaști și cu publicului din Sibiu, Astra Film Festival 2025 continuă online.

Între 26 octombrie și 9 noiembrie, iubitorii de documentar de pe întreg teritoriul României au acces la o selecție de 34 de filme proiectate în cadrul AF2025, grupate pe categorii tematice. Nu lipsesc desigur filme premiate de juriul AFF2025, precum „Spre Vest, în Zapata” (David Bim, Cuba, 2025) – marele premiu la secțiunea Voci Emergente, „Viitor luminos” (Andra MacMasters, România, 2024) – premiul pentru regie la Secțiunea România, „Planul necunoscut al lui Dumnezeu” (Moritz Mueller-Preisser, Germania, 2025) – cel mai bun documentar la secțiunea DocSchool sau „67 de milisecunde” (Fleury Fontaine, Franţa, 2025) – marele premiu la secțiunea de scurtmetraje DocShorts. Un bilet pentru un film la AFF Online costă 25 de lei, iar un abonament pentru toate cele 34 de filme este 150 de lei.

Detalii, pe site-ul festivalului https://online.astrafilm.ro și pe paginile social media ale Astra Film Festival.

Selecția tematică Astra Film Online

Tema Cum devii adult, cum devii părinte include filme despre tranziții, familii neconvenționale, pierderi și maturizare: „Portretul unui tată confuz” (Gunnar Hall Jensen, Norvegia, 2025), „Devenind Roosi” (Margit Lillak, Estonia, 2025), „Cabină sub presiune” (Eszter Nagy, Ungaria, 2024).

Când presa devine fabrică de știri false este un dosar media despre manipulare și fake-news: „#SaveSorina” (Marian Voicu, România, 2025) și „Reportaj la benzinărie” (Zora Čápová, Republica Cehă, 2024).

Războiul din ziduri și din inimi conține patru filme care explorează războiul dincolo de front, acolo unde zidurile se prăbușesc, iar inima umană devine ultimul câmp de luptă: „Fericire pentru toți”, „Domnul nimeni împotriva lui Putin” (David Borenstein, Danemarca, 2024), „Cei Vii” (Anca Hârte, România, 2025), „Încetarea focului” (Jacob Krese, Germania, 2025), „Livezile” (Antoine Chaplin, Franța, 2025).

Prin filmele din tematica despre Dictaturi. Ghid de supraviețuire pentru posibila lor revenire „Fiume sau moarte!” (Igor Bezinović, Croația, 2025), „Viitor luminos” (Andra MacMasters, România, 2024), avem privilegiul de a privi în trecut, intrigați de diversele sisteme totalitare care nu demult au dominat și spațiul în care conviețuim astăzi.

Filmele din tematica Neo-fascism online și offline. Viețile noastre online explorează latura întunecată a lumii digitale, acolo unde rețelele online devin terenul fertil al urii, al manipulării și al extremismului. De la propaganda neofascistă finanțată din umbră, până la tragediile reale născute din radicalizare, internetul devine oglinda cea mai fidelă a violenței contemporane. „Poporul German” (Marcin Wierzchowski, Germania, 2025), „Sub acoperire. Demascând extrema dreaptă” (Havana Marking, Marea Britanie, 2024), „Decodând ura” (Simon Klose, Danemarca, 2025), „Apocalipsa digitală” (Dylan Reibling, Canada, 2025).

Filmele din tematica Femeie / Mamă, cu ce preț? explorează rolul femeii în societate: „Contract de 9 luni” (Ketevan Vashagashvili, Georgia, 2025), „Fabula țestoasei și a florii” (Carolina Campo Lupo, Uruguay, 2025), „Umbra din ea” (Myrid Carten, Irlanda, 2024).

Tematica Identitate sub reflector include filme despre fragilitate şi schimbare identitară: „Identitate temporară” (Roni Levin, Israel, 2025), „Planul necunoscut al lui Dumnezeu” (Moritz Mueller-Preisser, Germania, 2025), iar tematica #Occident – o privire critică ne arată cum este privită Europa din exterior prin documentarele „Marele Tot” (Aminatou Echard, Franţa, 2025) și „Cosmonauții preferă guma de mestecat” (Aline Helmcke, Bulgaria, 2024).

În tematica Profesiile și lumile din jurul lor, filmele explorează oamenii și meseriile lor dincolo de aparențe: „Eu, cu mine, nu mă plictisesc niciodată” (Florian Karner, Germania, 2024), „Optimizând totul” (Florian Karner, Germania, 2024), „Muntele nu se mișcă” (Petra Seliškar, Franța, 2025), „Spre Vest, în Zapata” (David Bim, Cuba, 2025).

Tematica Ecologismul de fațadă al corporațiilor include investigația „IKEA iubește lemnul” (Tom Heinemann, Danemarca, 2024), iar din tematica Arta ca unealtă de autoexplorare şi vindecare fac parte două documentare: „Miriam Răducanu. Rigoare şi senz” (Alexandra Gulea, România, 2024), „Suntem înăuntru” (Farah Kassem, Liban, 2024).

Forme scurte ale realității sunt ilustrate în patru scurtmetraje cu impact: „Privirile lor” (Nicolae Gourault, Franţa, 2025), „Fragmente din viața locului pe care îl numesc acasă” (Lazidis Andreas, Grecia, 2024), „67 de milisecunde” (Fleury Fontaine, Franţa, 2025), „O mutare” (Elahe Esmaili, Marea Britanie, 2024).

Prin aceste categorii, AFF online oferă acces la diversitatea cinemaului documentar și transformă ecranul în spațiu al reflecției, empatiei și apropierii.

Despre Astra Film Festival. Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards.

